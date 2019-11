Confermata la frattura del polso per Bagnaia

Pecco Bagnaia sta bene ed è tornato in circuito dopo lo stranissimo incidente avvenuto durante la FP3 di stamattina. Tuttavia, il weekend del GP della Comunità Valenciana è finito per il pilota della Ducati Pramac, perché gli accertamenti a cui è stato sottoposto in ospedale hanno confermato la presenza di una frattura al polso sinistro.

La TAC invece ha escluso complicazioni a livello cerebrale, anche se nella caduta il pilota piemontese ha riportato un trauma commotivo abbastanza importante, che lo aveva portato anche a non ricordare l'accaduto.

Leggi anche: Bagnaia unfit ed in ospedale dopo la brutta caduta in FP3

Ora resta da chiarire la natura di questo incidente davvero insolito: l'ex campione del mondo della Moto2, infatti, aveva appena lasciato la pitlane quando la sua moto si è improvvisamente ribaltata in avanti e, pur essendo la velocità molto bassa, l'impatto al suolo è stato piuttosto duro, anche perché Pecco si è ritrovato proprio sotto alla sua Desmosedici GP.

Per il momento non è stata ancora data una spiegazione, perché non sono stati riscontrati problemi tecnici evidenti dall'analisi della telemetria, anche se sicuramente la squadra sta lavorando per cercare di dare una risposta all'accaduto.

C'è poi da capire se Pecco martedì sarà in grado o meno di tornare in sella alla sua Desmosedici GP, perché bisogna ricordare che la settimana prossima inizieranno i test collettivi in vista della prossima stagione proprio a Valencia. La sua speranza ovviamente sarebbe quella di esserci.