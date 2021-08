Conferenza speciale di Valentino Rossi: alle 16:15 sapremo il suo futuro

Il nove volte campione del mondo dovrebbe rendere noti i suoi piani in una conferenza stampa che si terrà al Red Bull Ring dalle 16:15 di oggi pomeriggio.

In una mail inviata giovedì mattina dal direttore della comunicazione del campionato, Ignacio Sagnier, ha annunciato le modifiche al programma della giornata d'apertura del Gran Premio di Stiria di questo fine settimana.

"Alle ore 16:15 conferenza stampa eccezionale con il pilota italiano di MotoGP, Valentino Rossi", recitava il messaggio, che ha immediatamente fatto scattare tutti gli allarmi.

Le opzioni a questo punto sono due per il pilota di Tavullia: continuare per un altro anno nel suo nuovo team VR46, tornando a guidare una Ducati, o annunciare la fine di una delle carriere più lunghe e di successo nella storia del motociclismo.

Ciò che è praticamente escluso è che Rossi possa continuare a correre nella prossima stagione con la sua squadra attuale, la Yamaha Petronas, con la quale non ha raggiunto il livello di competitività che si era prefissato per continuare per un altro anno.