Colpo di scena: Yamaha scarica Folger dal test team

Dopo la firma di Johann Zarco per disputare le ultime tre gare della MotoGP 2019 con la Honda LCR, il nome del francese era tramontato come opzione per il progetto del test team Yamaha, che nel 2020 doveva teoricamente potenziale il suo impatto con tanto di wild card.

A questo punto dalla Casa di Iwata era arrivata chiara l'indicazione che Jonas Folger avrebbe proseguito il lavoro di collaudatore iniziato lo scorso anno. Cosa che aveva trovato anche la conferma di Maio Meregalli in occasione del Gran Premio del Giappone.

Quando la cosa ormai sembrava fatta, è arrivato l'annuncio del pilota tedesco, che tramite un comunicato stampa ha rivelato di essere stato scaricato dalla Yamaha. Un duro colpo per lui, che aveva puntato tutto su questo progetto, scartando anche alcune opportunità in Moto2 ed in Superbike.

"Questa brutta notizia è stata una sorpresa per me. Avevao un accordo verbale con la Yamaha, che mi aveva detto di voler continuare ed addirittura espandere questo progetto. Stavamo già parlando del programma di test e di altre cose" ha spiegato Folger, tornato in attività alla fine del 2018 dopo un stop di un anno dovuto alla Sindrome di Gilbert.

"Poi, all'improvviso, mi hanno detto che non se ne faceva più niente, nonostante mi fosse già stato detto che a breve avrei ricevuto il contratto. Hanno deciso che il programma di test sarà svolto nuovamente solo dai piloti giapponesi" ha aggiunto.

Per il 26enne, che in questa stagione era anche tornato a correre, disputando alcune gare come sostituto in Moto2, ora rischia di prospettarsi un 2020 da spettatore, visto che ormai le selle più importanti sono state tutte riempite anche nella classe di mezzo.

"La delusione ovviamente è grande, perché aveva puntato completamente su questo progetto e ho escluso tutte le altre opzioni per il prossimo anno. Peccato, sarebbe stata una sfida molto interessante, oltre che un ruolo di cui sarei stato molto contento".

"Da collaudatore ho imparato molto finora, ma al momento non so come continuare la mia carriera, anche perché non ci sono più molte opzioni ragionevoli in questa fase avanzata del mercato" ha concluso.