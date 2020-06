Il mercato piloti della MotoGP in vista della stagione 2021 continua a regalare clamorosi colpi di scena: oggi attendevamo tutti quanti l'annuncio dell'ingaggio dell'ingaggio di Danilo Petrucci da parte della KTM, con un contratto per il 2021 ed un'opzione per il 2022.

Tutto confermato, anche se c'è un ma veramente enorme: il pilota di Terni, infatti, non andrà a difendere i colori del Factory Team della Casa austriaca, ma sarà schierato dalla Red Bull KTM Tech 3 di Hervé Poncharal.

Una mossa che ha lasciato a bocca aperta in tanti, perché un pilota esperto come Petrucci che, salvo clamorose sorprese, sarà l'unico della rosa KTM ad aver vinto almeno una gara nella classe regina nel 2021, era indicato da tutti come l'erede naturale di Pol Espargaro, ad un passo dall'approdo in Honda Repsol.

Tuttavia, la KTM ha annunciato l'intera squadra e sarà Miguel Oliveira a prendere il posto di "Polyccio" nella squadra ufficiale, andando ad affiancare il sudafricano Brad Binder che è stato confermato. "Petrux" invece sarà quindi chiamato a salire sulla RC16 lasciata libera nella compagine francese dal portoghese, al quale era stato promesso l'approdo nella squadra ufficiale nel 2021. Il ternano, dunque, andrà a dividere il box con Iker Lecuona.

Da una parte è vero che la KTM offre un pacchetto factory anche a Tech 3, come confermato per esempio dalla presenza di entrambi i team nei test di questa settimana a Misano, ma si fa veramente fatica a capire questa scelta di mettere in seconda linea il pilota più esperto del pacchetto a disposizione.

"E' un grande piacere avere quattro piloti così vogliosi nel nostro programma di MotoGP. Brad e Miguel hanno sempre avuto una relazione produttiva, dimostrando di avere talento e di poter vincere gare nella loro scalata verso la MotoGP" ha detto Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport.

"Lo stesso vale per Red Bull KTM Tech 3, dove siamo felici di dare il benvenuto in famiglia a Danilo. La sua esperienza conta molto, ma contiamo anche su un pilota con il giusto atteggiamento. Crediamo che abbia ancora qualcosa da dimostrare in MotoGP".

"Da un lato, stiamo investendo in MotoGP su quelli che pensiamo possano essere i leader del futuro, ma che potrebbero facilmente diventare delle star già nel 2021 e sarebbe emozionante da vedere. Abbiamo due squadre, ma si tratta di un unico grande team con tutti e quattro i piloti sulle stesse moto e con le stesse possibilità".

Quella che sta per cominciare, che sarà la sua ultima nelle vesti di pilota ufficiale Ducati, sarà la nona stagione in MotoGP per Petrucci e nelle prime otto è salito nove volte sul podio, con l'apice che ovviamente è stato il successo del Gran Premio d'Italia 2019.

Con l'annuncio di Danilo, è molto probabile che a cascata ora possano arrivare anche le ufficialità dei due piloti che invece lasceranno la KTM: oltre alla partenza del più giovane dei fratelli Espargaro in direzione Honda, ci sarà infatti anche quella di Jorge Martin, che farà il suo debutto in MotoGP con Ducati Pramac.