Ciabatti: “Il crollo di Petrucci dopo il rinnovo è un caso”

Danilo Petrucci è arrivato in Ducati nel 2019 con un contratto siglato per una sola stagione. Ma a luglio, sulla scia di tre podi consecutivi e del suo primo successo ottenuto al Mugello, è stato confermato con un rinnovo per un’altra stagione.

Ma quei tre podi sono stati gli unici ottenuti lo scorso anno; il ternano ha accumulato 108 punti nelle prime otto gare prima che arrivasse il rinnovo, ma a seguito dell’annuncio della rinnovata fiducia di Ducati ne ha poi ottenuti solo 68 nelle restanti 11 gare.

Paolo Ciabatti afferma che il rinnovo ed il crollo di prestazioni non siano correlati: “Credo che il fatto che la performance di Danilo non sia stata la stessa dopo la firma del contratto sia solamente una coincidenza. Nel 2018 Jorge Lorenzo ha iniziato a vincere con la Ducati dopo aver deciso di cambiare squadra, quindi credo proprio sia un caso”.

“Danilo ha iniziato la stagione in maniera impeccabile – prosegue il Direttore Sportivo Ducati – ha poi conquistato tre podi e ha vinto una splendida gara al Mugello. Ha anche disputato una grande gara al Sachsenring, proprio poco dopo la firma del rinnovo. Ma dopo la pausa estiva è cambiato qualcosa e ovviamente stiamo provando a lavorarci per tornare allo stesso livello che aveva nella prima parte di stagione, anche se fino ad ora non abbiamo avuto successo”.

Il 2019 di Petrucci è crollato completamente nell’ultima fase di campionato, non riuscendo nemmeno ad essere nei primi otto nelle ultime sette gare. Ha chiesto una riunione con lo staff Ducati dopo la brutta gara di Aragon, ma non è riuscito a ritrovare lo stato di forma d inizio stagione, complica anche un piccolo problema fisico.

Ciabatti spiega: “Ovviamente sappiamo che ha uno stile di guida particolare, soprattutto per via del suo peso e della sua conformazione fisica. Quindi in alcune condizioni soffre più di altri piloti con determinate gomme. Fatichiamo in generale quando c’è poco grip”.

“Comunque crediamo che Danilo sia un pilota in grado di lottare per i podi e di vincere gare, abbiamo solo bisogno di lavorare con lui e provare a riportarlo al suo stato di forma, quello che poi ha mostrato nella prima parte di stagione. Abbiamo fiducia in lui e lavoreremo al suo fianco anche il prossimo anno per far sì che possa ottenere nuovamente gli stessi risultati che ha ottenuto all’inizio del 2019”.