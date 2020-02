Jorge Lorenzo ha infine deciso di accettare l'offerta della Yamaha di ritornare in sella come pilota tester dopo l'annunciato ritiro di qualche mese fa. Intanto però sono sempre più pressanti le voci che lo vorrebbero di nuovo in pista già in questa stagione come wild card con la M1, della quale sembra essersene già innamorato di nuovo.

Su quest'ultima idea però non sembra essere molto d'accordo il padre del campione maiorchino, Chicho Lorenzo, che nei primi anni ha formato Jorge trasformandolo nel campione che tutti noi abbiamo apprezzato in queste stagioni nel Motomondiale. Il babbo dell'ex Honda da diverso tempo con la sua scuola forma tanti giovani talenti spagnoli tra i quali figura anche l'attuale rider della Suzuki, Joan Mir.

Quando hai saputo che Jorge avrebbe smesso di correre?

Il giorno in cui ha annunciato il suo ritiro è stato lo stesso in cui mi ha messo al corrente del fatto che non voleva più correre.

Pensi sia stata la scelta giusta?

Si. Io penso ci sia un momento per cominciare e uno per finire e credo che il momento per terminare la propria carriera sportiva fosse questo.

Cosa ha inciso maggiormente sulla sua decisione?

Penso che sia stato un po' di tutto. Il fatto di non capire la Honda e un po' tutta la pressione.

Come è stata la convivenza nel box con Marquez?

Non lo so. Questa è una domanda personale. Non posso parlare di questa cosa perché non lo so. In tutte le squadre ci vuole una buona convivenza per ottenere un grande risultato.

Si parla spesso del possibile ritiro di Rossi. Pensi che sia arrivato anche per lui il momento di smettere?

Rossi è un caso unico nella storia, non solo del motociclismo, ma nella storia dello sport in generale. Conosco pochi atleti che a 40 anni hanno un livello di competitività così alto. Dipenderà dalla strada che vorrà seguire, ma sicuramente a 40 anni ci sono pochissimi sportivi così competitivi come è lui.

Pensi che potremo rivedere Jorge già quest’anno in pista in qualche gara come Wild Card?

Io spero di no, è l'unica cosa da dire. Penso che possa fare un buon lavoro come collaudatore. Penso che dal momento in cui la Yamaha, secondo me, non ha trovato la strada per fare una moto competitiva, con l'aiuto di Jorge possa fare tutto questo. Io spero che Jorge non cada nella tentazione di correre come Wild Card, anche perché devi essere molto competitivo per pensare di correre ancora un po'.

Tu che sei il padre di un campione, come ti rapporti con i genitori dei ragazzi ai quali insegni i fondamentali?

Io ho molta esperienza, ho cominciato a lavorare con Jorge da quando aveva 2 anni per portarlo a livello che ha poi raggiunto. A parte l'aspetto sportivo però la cosa importante è anche le relazioni che hai con tutte le persone o il personale che incontri in questo sport. Questo è uno sport molto complicato e molto competitivo. In altre discipline c'è un giocatore contro un altro giocatore, mentre qui è un pilota contro tutti, se ci sono 30 rider sullo schieramento vuol dire che devi combattere contro 29 persone.

Un problema molto grande è che questo è anche uno sport tanto caro e io ho visto molte famiglie rovinate per spingere i propri figli. Questo è uno sport molto complicato e io cerco di fare attenzione, se è possibile, a far fare sempre il passo corretto nella gestione economica di una famiglia per tenere il proprio figlio in questo sport. Io cerco di aiutarli in tutti gli aspetti, non solo a livello sportivo dandogli i migliori consigli per il loro bene.

Nella tua scuola ci sono anche delle ragazze. Pensi che i tempi siano maturi per vedere una donna in MotoGP?

Io credo che in tutti gli sport ci sono le categorie femminili e quelle maschili. Il Motomondiale ha già 70 anni e in tutto questo tempo solamente 6 donne hanno corso un'intera stagione in alcune categorie. Solamente 6 sono molto poche e nessuna di loro ha ottenuto grandi risultato. Taru Rinne credo che sia la più forte, ottenne una prima fila e mi pare un 7° posto come suo miglior risultato. Anche Ana Carrasco, però abbiamo visto che è molto complicato per loro. Io credo che le donne possano avere una propria classifica con un proprio campionato e stiamo lavorando dal 2013 a questa cosa. Quest'anno in Messico andremo ad organizzare una sola gara, la prima coppa del mondo femminile. Io spero che ci saranno qualche rappresentante italiana, perché questa sarà la gara più importante a livello mondiale per le donne in questo sport.

Come giudichi la prima annata in MotoGP di Joan Mir?

Io credo che Mir è un pilota di talento sin da quando era con me nella scuola di Maiorca. Ha un talento straordinario. L'anno in cui è diventato campione in Moto3 ha fatto qualcosa di veramente eccezionale. Lui è un pilota che arriverà, però ora è importante che non si conformi agli altri e che sia molto ambizioso. Non deve pensare ai risultati, ma porsi come obiettivo di diventare campione del mondo come fa Marc Marquez, che ha un'ambizione straordinaria e lavora per ottenere sempre il miglior risultato.

Secondo te quale è la ricetta per diventare un campione?

Per me la cosa più importante è il carattere e l'ambizione. Fenati vinse alla sua seconda gara, Vinales alla sua quarta, mentre Marc Marquez ha ottenuto la sua prima affermazione nel Motomondiale al terzo anno. Ci sono piloti che hanno talento, ma non riescono ad ottenere risultati e poi ci sono rider che hanno meno talento, ma tanto carattere e lavorando tanto ottengono grandi risultati e in questo che Marc fa la differenza.

