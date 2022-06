Cecchinello: "Nakagami è sotto pressione, a volte perde la concentrazione"

Takaaki Nakagami è uno dei piloti Honda che sta soffrendo per le criticità della RC213V. A 30 anni e in quella che è la sua quinta stagione in MotoGP, il giapponese è ancora a caccia del suo primo podio nella classe regina, nella quale è sempre stato legato al marchio dell'ala dorata.

Taka è uno di quei piloti capaci di offrire lampi di velocità, ma nei momenti che contano meno, per poi perdere costanza o sbagliare la domenica pomeriggio, com'è successo questa fine settimana al Montmelò.

Dopo una partenza stratosferica, il pilota del Team LCR ha commesso un errore di calcolo in frenata e ha perso l'anteriore della sua moto, causando un tamponamento che avrebbe potuto finire in tragedia.

La sua testa è andata a sbattere contro il posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia, con un impatto davvero brutale che gli ha strappato la visiera dal casco. Con lo slancio, Nakagami ha trascinato con sé Alex Rins, che è finito a terra per la seconda gara consecutiva e di nuovo, come era accaduto la settimana precedente al Mugello, dopo un incidente con il giapponese.

Dopo la gara, Lucio Cecchinello ha ammesso che Nakagami sta attraversando un momento delicato e che è molto sotto pressione perché il suo futuro è incerto, ma lo sta diventando sempre meno.

"È stato un errore di calcolo da parte sua. Taka è molto sotto pressione perché non sa dove gareggerà l'anno prossimo. È nervoso e in certe situazioni perde la concentrazione. Mi dispiace molto per quello che è successo e per il fatto che Rins si sia fatto male", ha detto Cecchinello.

"Non si può pensare di superare dodici piloti alla partenza, in un'unica manovra. Se non ci fossimo stati io e Rins, sarebbe finito comunque nella ghiaia", aveva detto anche Bagnaia, uno dei piloti suo malgrado coinvolti nell'incidente.

Da quando Marc Marquez ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico negli Stati Uniti per risolvere i problemi al braccio destro, la Honda ha scelto di concentrare tutto lo sviluppo della RC213V su Nakagami, il che ovviamente significa che Pol Espargaro non correrà per il team sostenuto da Repsol nel 2023.

Tuttavia, questo non significa che il giapponese sarà presente sulla griglia di partenza anche l'anno prossimo, e si fa sempre più insistente l'ipotesi che la sua moto vada ad Ai Ogura, un pilota del team Idemitsu Moto2. La logica vuole che Nakagami si unisca a Stefan Bradl nel ruolo di collaudatore HRC.

