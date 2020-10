Ci sarà anche Valentino Rossi ai test di Portimao

Il circuito dell'Algarve, nel sud del Portogallo, ospiterà due giorni di test in preparazione alla gara del Mondiale che si disputerà nel weekend del 22 novembre, chiudendo la stagione 2020.

Il circuito portoghese farà poi il suo debutto in calendario, quindi ci sono molti piloti che non lo conoscono.

Martedì 6, i collaudatori di tutti i marchi della classe regina scenderanno in pista con le MotoGP. Dunque, ci sarà il ritorno in pista di Jorge Lorenzo, che non sale su un prototipo della classe regina dallo scorso febbraio a Sepang. Al maiorchino si aggiungerà anche Dani Pedrosa sulla KTM.

Il giorno successivo sono attesi in pista diversi piloti della classe regina, ma con delle moto stradali. La lista provvisoria che era stata fornita dalla Dorna due settimane fa non includeva Valentino Rossi, ma ora il pesarese è entrato a far parte dell'elenco insieme ad altri 12 membri della griglia.

Sicuramente invece non ci sarà Marc Marquez. Il catalano sta proseguendo il recupero dalla frattura all'omero avvenuta nel primo Gran Premio della stagione e, nonostante i continui progressi fatti ogni giorno, ha esluso la possibilità di salire in sella ad una moto.

Ecco la lista definitiva dei piloti che parteciperanno

Martedì

Bradley Smith (Aprilia)

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Michele Pirro (Ducati)

Stefan Bradl (Honda)

Dani Pedrosa (KTM)

Sylvain Guintoli (Suzuki)Jorge Lorenzo (Yamaha)

Mercoledì

Andrea Dovizioso (Ducati)

Jack Miller (Pramac)

Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing)

Johann Zarco (Esponsorama Racing)

Francesco Bagnaia (Pramac Racing)

Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini)

Alex Márquez (Repsol Honda)

Joan Mir (Suzuki)

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha)