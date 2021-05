Rossi omaggia Elio e le Storie Tese con il casco del Mugello

Come ogni Gran Premio d’Italia che si rispetti, il sabato mattina è uno dei momenti più attesi: poco prima dell’avvio della terza sessione di prove libere, il box di Valentino Rossi diventa teatro dello ‘show del casco’. Dopo un anno di stop a causa dell’assenza del Mugello dal calendario, il Dottore ha dato omaggio alla pista di casa con il consueto casco celebrativo.

Quest’anno in cima al casco del pilota Yamaha campeggia una mucca, che muggisce un sonoro “Muuuuuugello”. Impossibile non pensare a Elio e le Storie Tese, ma al binomio Valentino Rossi-Aldo Drudi non è sfuggito nemmeno questo: l’animale infatti omaggia proprio il noto brano del gruppo musicale intitolato 'Nubi di ieri sul nostro domani odierno (abitudinario)’.

Sul lato destro infatti troviamo la frase “Ditemi perché se la mucca fa mu”, mentre sul lato sinistro si legge “Il merlo non fa me”. Al centro il viso di Elio, storico leader del gruppo, le cui sopracciglia ormai famose sono ben visibili.

Non solo Elio: la mucca rappresenta un omaggio anche alla zona, famosa per la razza di pregiatissime chianine, di cui è celebre la bistecca fiorentina, piatto tipico di Firenze e dintorni. Il muso della mucca si trova proprio in cima al casco e gli autori ci tengono a sottolineare che la foto è stata scattata ad una delle mucche locali. Ma la Toscana si sa, è famosa anche per le opere d’arte e non solo per il cibo. Perciò sul retro del casco si può vedere la Torre di Scarperia, cittadina dove sorge l’Autodromo del Mugello.

Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 13 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 13 Foto di: Valentino Rossi