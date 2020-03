Carmelo Ezpeleta: "Il GP della Thailandia si correrà a fine anno"

Sono giorni molto concitati per la MotoGP, che si è ritrovata a rivedere completamente tutti i propri piani di inizio stagione a causa della Coronavirus che ha causato implicitamente lo slittamento dell'inizio del campionato di almeno un mese.

Carmelo Ezpeleta, dopo la notizia diffusa nella giornata di ieri della cancellazione del GP del Qatar ha così spiegato: "Siamo stati in stretto contatto con le autorità del Qatar per capire esattamente cosa potevamo fare. Durante il weekend la situazione è molto cambiata. Domenica, infatti, abbiamo ricevuto dalle autorità del Qatar nuove indicazioni che prevedevano una quarantena di 14 giorni per chiunque fosse stato in Italia negli ultimi 14 giorni. Questo ovviamente non sarebbe stato possibile per la nostra gente e a quel punto siamo stati costretti ad annullare il GP di MotoGP".

Questa mattina però il governo thailandese ha annunciato il rinvio anche del GP di Buriram, in tal senso però il CEO della Dorna ha voluto fare una precisazione: "Quella è una situazione diversa rispetto al Qatar. In Thailandia hanno deciso di cancellare tutti gli eventi con un gran numero di spettatori. Abbiamo deciso quindi di posticipare il Gran Premio e cercare di trovare una data alla fine dell'anno per rendere possibile il normale svolgimento della gara".

Infine Ezpeleta ha voluto rassicurare tutti sul normale svolgimento della stagione 2020 di MotoGP: "Il campionato 2020 di MotoGP si svolgerà assolutamente. Cercheremo di continuare, consapevoli della situazione che c'è e che sta variando di giorno in giorno. Il nostro desiderio è di fare tutte le gare della stagione 2020".

