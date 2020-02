Buon compleanno Valentino Rossi, per il Dottore sono 41 anni

Valentino Rossi compie 41 anni e sui social è già una festa con personaggi più o meno famosi che da tutto il mondo, in queste ore, gli stanno inviando gli auguri. Un amore infinito, che travolge tutto e tutti è che da sempre accompagna la carriera del Dottore, nella buona e nella cattiva sorte.

Non esiste, infatti, nome più potente nel motociclismo. Nonostante il titolo non arrivi da 11 anni e l'ultimo vittoria sia datata Assen 2017, il #46 resta un'icona immortale della MotoGP moderna. La sua carriera in fondo parla per lui: 115 vittorie, 234 podi, 65 pole e 9 titoli vinti.

La favola di Valentino Rossi affonda le proprie radici nel 1996, anno d'esordio in 125 che lo vede vincitore a Brno. L'anno successivo arriva per lui subito il primo Mondiale e nel 1998 c'è il salto in 250. Al primo tentativo prende le misure alla nuova categoria, ma chiude solo 2° in campionato, salvo poi conquistare la corona iridata nel 1999.

Il copione si ripete anche in 500, dove il titolo arriva al secondo tentativo, nel 2001. Dopo 3 campionati vinti consecutivamente con Honda nella classe regina spiazza tutti passando alla Yamaha, che in quel momento non vinceva una gara da 1 anno e arriva subito il Mondiale al primo colpo.

Nel 2011 il Dottore prova a scrivere nuovamente il proprio nome nella leggenda passando in Ducati, ma l'avventura a Borgo Panigale è fallimentare e lui torna in Yamaha nel 2013. Con il team di Iwata torna a vincere e tra il 2014 e 2016 chiude per tre volte il campionato da vice-campione del mondo.

Oggi Valentino, dopo una stagione non certo a livello della sua fama, vuole provare a regalarsi l'ultimo colpo ad effetto della sua carriera: ritornare competitivo per il podio così da riconfermarsi per un altro anno in MotoGP. Intanto l'8 marzo sarà al via del Gran Premio del Qatar a 41 anni suonati e già questo basta a renderlo un mito di quest'epoca motociclistica. Tanti auguri Vale.

