Buon compleanno Marco, oggi Simoncelli avrebbe compiuto 33 anni

Il 20 gennaio è sempre un giorno particolare per chi ama la MotoGP. Oggi, infatti, si sarebbe dovuto festeggiare il 33° compleanno di Marco Simoncelli. Purtroppo però il destino ha voluto diversamente e il 23 ottobre del 2011, a Sepang, si è messo di traverso facendo ritornare quella moto in traiettoria nel punto sbagliato, nel momento sbagliato.

Marco era uno semplice, che se ti doveva mandare a quel paese lo faceva. Parlava senza filtri e non si tirava mai indietro quando si trattava di un evento benefico o di una foto con un fan. Tutto ciò, involontariamente, lo ha reso immortale.

Scorrimento Lista Marco Simoncelli 1 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Simoncelli 2 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Simoncelli 3 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Simoncelli banner 4 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini, Nicky Hayden, Ducati Marlboro Team 5 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini, Andrea Dovizioso, Repsol Honda Team 6 / 17 Foto di: Team Gresini Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team, Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini 7 / 17 Foto di: Bridgestone Corporation Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini 8 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini 9 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini, Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team 10 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini e Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team 11 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini, Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team 12 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini 13 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini 14 / 17 Foto di: Team Gresini Marco Simoncelli al GP della Repubblica Ceca del 2004 15 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Simoncelli al GP della Repubblica Ceca del 2004 16 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Simoncelli, San Carlo Honda Gresini 17 / 17 Foto di: Team Gresini

Non esiste un circuito dove il suo 58 non è costantemente ricordato e inneggiato. Non esiste un angolo nel mondo dove il nome di Marco non venga ricordato con un sorriso.

Ci ha lasciati che aveva 24 anni e una carriera in rampa di lancio. Nel suo futuro c'era una Honda ufficiale e probabilmente lotte all'ultima sportellata con Marquez. Quei due in pista avrebbero dato spettacolo. Ovunque egli sia in questo momento, noi ce lo immaginiamo in moto a dare ancora gas, magari insieme a qualche collega che l'ha raggiunto. Buon compleanno Marco.

Related video