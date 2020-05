Brivio: "Se fossi Ducati, terrei Dovizioso. E' una garanzia"

Con la Yamaha e la Suzuki che hanno già completato le loro formazioni per il biennio 2021-2022 e la Honda che ha addirittura blindato Marc Marquez fino al 2024, al centro del mercato piloti della MotoGP ora c'è senza ombra di dubbio la Ducati.

Con gli altri big tutti accasati o quasi, Andrea Dovizioso sembrava l'unico punto fermo per il futuro della Casa di Borgo Panigale, con la rosa composta da Danilo Petrucci, Jack Miller, Pecco Bagnaia e Johann Zarco a giocarsi la seconda Desmosedici GP ufficiale.

Negli ultimi giorni però il rinnovo del pilota forlivese ha iniziato ad essere considerato tutt'altro che scontato, anche se la sensazione è che al momento la partita si stia giocando molto sul fronte economico, visto che la pandemia del COVID-19 finirà quasi certamente per imporre delle riduzioni degli ingaggi.

Se è vero che la Ducati si era guardata attorno e non è un mistero, visto che due big come Marc Marquez e Maverick Vinales hanno ammesso di aver avuto contatti con la Rossa, è altrettanto vero che Dovizioso è stato vice-campione del mondo negli ultimi tre anni, quindi alle porte di Bologna non possono permettersi di lasciarlo scappare troppo a cuor leggero.

Come detto, in casa Suzuki hanno già definito il loro futuro, confermanto fino al 2022 una coppia giovane, ma di alto livello, come quella composta da Alex Rins e Joan Mir. Non avendo più pensieri da questo punto di vista, durante una conferenza stampa virtuale, a Davide Brivio è stato domandato come si comporterebbe se fosse nei panni della Ducati e il team manager della Casa di Hamamatsu è stato abbastanza chiaro.

"La Ducati non ha bisogno dei miei consigli, perché sanno il fatto loro. Io credo che Dovizioso abbia ampiamenti dimostrato di essere un pilota che può vincere delle gare e da diversi anni è il pilota che arriva più vicino a Marquez, quindi me lo terrei come garanzia per il futuro" ha detto Brivio.

"Magari cercherei di decidere chi può essere il suo sostituto o magari quello che gli si può avvicinare di più in futuro e glielo affiancherei, facendolo crescere insieme a Dovizioso".

"Io Dovizioso me lo terrei, ma magari in Ducati hanno dei problemi che noi non conosciamo e quindi fanno le loro valutazioni. Da un punto di vista sportivo, però, non credo che possano rinunciare a Dovizioso. Poi non so se ci sono altre problematiche economiche, di marketing o altre cose" ha concluso.