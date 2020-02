Brivio: "Non pensavo di vedere Rossi in questa situazione"

Davide Brivio è sicuramente uno dei team principal più preparati di questa MotoGP. Dopo aver lavorato per anni con Valentino Rossi si è trasferito in Suzuki, dove lentamente ha costruito una squadra capace di poter lottare con i primi della classe. Il manager italiano in particolare ha avuto la bravura di saper aspettare un pilota come Rins, che dopo un primo anno non proprio eccezionale causa infortuni è letteralmente esploso nell'ultima biennio.

Lui però non è abituato a fare proclami. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, infatti, ha dichiarato: "Vincere il Mondiale è il sogno di tutti, ma questo è un campionato difficilissimo. Diciamo che stiamo facendo un percorso per arrivare a lottare per il titolo. L'obiettivo è giocarsi il podio in ogni gara e migliorare il 4° posto dell'anno scorso".

Brivio ha poi parlato del proprio pilota di punta: "Rins ha preso fiducia e sicurezza, sa di poter vincere delle gare. L'anno scorso è stato troppo incostante, spesso in difficoltà in qualifica. Credo abbia ampio margine di miglioramento. Mir, invece, ha potenziale e talento e credo che nel 2019 abbia raccolto meno di quanto potesse".

Nei mesi scorsi si è anche molto parlato di un possibile interesse da parte di Suzuki per Viñales, ma Brivio ha precisato di aver si incontrato il suo manager, ma solo perché è lo stesso di Joan Mir.

Il discorso è infine scivolato inevitabilmente sulla Yamaha: "Non credevo che Valentino Rossi si sarebbe ritrovato in questa situazione. Lo scenario è abbastanza chiaro, lui vuole la M1 e noi stiamo confermando i nostri piloti. Non so come hanno risolto il contratto Jorge e la Honda. Se lo hanno pagato allora doveva restare fermo, se l'hanno liberato a zero allora è giusto che lui faccia ciò che vuole. Marquez quest'anno si dovrà impegnare se vuole mantenere la propria supremazia".

