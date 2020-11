Brembo: c'è anche la pinza GP4 fra i segreti Suzuki

La Suzuki ha festeggiato venti anni dopo l’ultimo titolo nella classe regina del Motomondiale il campionato iridato vinto da Joann Mir con la GSX-RR.

La Casa giapponese, che festeggia i 100 anni di vita nelle due ruote e i 60 anni di presenza nelle competizioni, ha centrato la prima iride in MotoGP con una moto che si è dimostrata la più versatile nelle due fasi che hanno caratterizzato questa strana stagione, molto compressa come calendario e riconoscibile per una prima parte “calda” (estiva) e una seconda “fredda” (invernale).

Il Campione del Mondo Joan Mir, Team Suzuki MotoGP con il suo trofeo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si può dire che la Suzuki GSX-RR ha saputo sfruttare al meglio alcune soluzione tecniche innovative come le pinze dei freni GP4 della Brembo che sono monoblocco in alluminio ricavate dal pieno e con attacco radiale a 4 pistoni ai dischi in carbonio.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La squadra diretta da Davide Brivio ha fatto pieno affidamento anche sulle pompe freno radiali della Casa italiana e sui cerchi Marchesini a 7 razze sia per l’anteriore sia per il posteriore.

La pinza GP4, introdotta per la prima volta nei test di Valencia di fine 2019, è stata poi sviluppata nei collaudi dello scorso febbraio a Sepang. Dall’esordio nel mondiale ha sempre dimostrato rispetto alla versione precedente un miglioramento delle prestazioni.

La nuova soluzione Brembo, infatti, è facilmente distinguibile per il design estremo che riprende alcuni degli stilemi recentemente utilizzati anche sulle pinze moto per le applicazioni stradali e che introduce una soluzione tecnica innovativa: le nuove alette sul corpo esterno della pinza.

Come si è avuto modo di apprezzare nelle infuocate gare estive di Jerez che si sono svolte con temperature dell’asfalto di 53°C e 59°C, la pinza GP4 ha garantito un raffreddamento migliore e più rapido dell’intero impianto frenante.

È stata contestualmente ridotta la quantità di fluido all’interno dell’impianto frenante, e questo permette una maggiore costanza e una diminuzione della spugnosità della leva.

All’agilità delle Suzuki GSX-RR nei punti più tortuosi delle piste del campionato hanno contribuito i cerchi in magnesio forgiato Marchesini: assicurando alle moto un risparmio di peso in termini di masse non sospese, favorendo l’accelerazione e la maneggevolezza nei cambi di direzione, ma anche in entrata curva a freno tirato, in percorrenza anche con angoli di rollio elevati e persino in uscita a gas aperto.