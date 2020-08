Bradl confermato solo per Austria 1, poi torna Marquez?

Marc Marquez continuerà il suo recupero e non sarà, come previsto, al prossimo Gran Premio d'Austria, il quarto ruond della stagione, che si svolgerà il prossimo fine settimana, nel quale sarà sostituito ancora una volta da Stefan Bradl.

Alberto Puig ha confermato stamattina che il pilota tedesco, tornato in gara lo scorso fine settimana a Brno per sostituire il campione del mondo, tornerà in azione al Red Bull Ring.

"Avremo Bradl di nuovo in pista in Austria questa settimana, su una pista diversa come il Red Bull Ring" ha annunciato Puig in un comunicato.

Per il momento, il tedesco è confermato solo per il primo dei due eventi in Austria, in quanto non è escluso un ritorno di Marc Marquez per il successivo, il Gran Premio di Stiria che si disputerà nel weekend del 21-23 agosto.

Bradl stamattina aveva fatto un post sui social network, dichiarando che avrebbe corso entrambe le gare in Austria, ma pochi minuti dopo lo ha cancellato, forse proprio a causa della speranza della Honda di avere Marc nella seconda.

Guarda il Gran Premio myWorld d’Austria live su DAZN. Attiva ora