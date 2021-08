Botto Pedrosa-Savadori: moto in fiamme e bandiera rossa!

Il Red Bull Ring sembra avere quasi una maledizione quando si parla di MotoGP. L'anno scorso abbiamo assistito a due incidenti paurosi nei due fine settimana austriaci, fortunatamente senza particolari conseguenze per i protagonisti, e anche oggi il GP di Stiria è iniziato con un brivido.

Al secondo giro, il rientrante Dani Pedrosa è scivolato in uscita dalla curva 3 e Lorenzo Savadori, che arrivava in coda al gruppo non ha potuto fare nulla per evitare la sua KTM. Il risultato è stato che la RC16 e l'Aprilia del pilota italiano sono state avvolte dalle fiamme, innescando inevitabilmente la bandiera rossa.

La KTM di Pedrosa, tra le altre cose, continuava a perdere liquidi e quindi i commissari ci hanno messo parecchio tempo a domare le fiamme e ora sono al lavoro per ripristinare la curva 3, posizionando tantissimo filler.

Per quanto riguarda i piloti, Pedrosa si è rialzato senza alcun tipo di conseguenza, mentre Savadori è stato portato via in barella, parendo dolorante al piede destro. Anche se poi delle immagini successive lo hanno mostrato seduto che parlava con i dottori, quindi anche per lui nel caso si parla di conseguenze lievi, anche se è stato portato al Centro Medico del circuito. Per il momento sono state escluse fratture e, anzi, Lorenzo vorrebbe farsi dichiarare fit per provare a presentarsi al via alla ripartenza.

La distanza della gara è stata quindi accorciata di un giro e portata a 27 tornate e si ripartirà con la procedura di Quick Start, con le posizioni in griglia che saranno nuovamente quelle originali, visto che non erano stati completati i primi tre giri.