MotoGP | Borsoi: "Sta a Pramac dare a Martin le armi per il titolo"

Due anni fa, con una mossa che Ducati considerò sleale, il team manager di Pramac, Francesco Guidotti, lasciò la squadra all'ultimo minuto per passare alla KTM, lasciando il proprietario del team Paolo Campinoti sconvolto e l'area dirigenziale del team allo sbando. Dopo un anno senza un leader solido nel box, l'ingaggio dell'ex pilota Gino Borsoi come nuovo team manager ha rimesso in carreggiata una delle squadre private più importanti della griglia della MotoGP.

Con una lunga esperienza nel team Aspar, con il quale ha ottenuto innumerevoli successi, Motorsport.com ha avuto l'opportunità di intervistare l'italiano durante l'ultimo test a Portimao, dopo il suo arrivo in Pramac.

Cosa hai trovato al tuo arrivo in Pramac?

"Una squadra che ha un potenziale enorme, che sa già cosa deve fare. Quello che deve adattarsi sono io, non posso arrivare come un elefante in un negozio di porcellane e cambiare tutto. Prima di tutto perché non conosco affatto le persone e, soprattutto, perché è una squadra che negli ultimi anni è sempre stata in testa, vincendo gare ed essendo la migliore squadra indipendente. Spero di fare la mia parte. Devo lavorare per capire di cosa ha bisogno la squadra e fino alla fine della stagione il mio obiettivo è quello di darle questo plus per essere più competitiva rispetto agli altri".

Dall'esterno, Pramac è sempre stata vista come una squadra con un grande potenziale ma che, a volte, non aveva l'ordine necessario a questo livello di MotoGP. Sei rimasto sorpreso da qualcosa o hai trovato quello che ti aspettavi?

"È difficile rispondere, vengo con tanta voglia di lavorare e di fare la mia piccola o grande parte. Se riuscirò a migliorare quello che hanno fatto finora, allora buon per me. Ci proveremo, questo è l'obiettivo, almeno per non scendere dal gradino importante in cui si trova la squadra. Ho visto persone molto capaci e con tanta voglia di fare, quello che è successo negli anni precedenti non lo so, non ero qui e non voglio dare un'opinione su qualcosa che non conosco. Qui ci sono stati team manager molto importanti, lo stesso Guidotti che ora è alla KTM. E se è lì significa che quando era alla Pramac ha fatto un lavoro spettacolare. Voglio solo mantenere l'equilibrio che i miei predecessori avevano in questa squadra e, se possibile, migliorarlo".

Johann Zarco, Jorge Martín, Gino Borsoi team manager, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Il problema principale di Pramac l'anno scorso è stato che, all'ultimo minuto, il motore Ducati non era come quello del team ufficiali e questo li ha resi un po' un test team. Fa parte del tuo lavoro assicurarsi che situazioni del genere non si verifichino di nuovo?

"Il tema con la Ducati quest'anno è chiaro, avremo lo stesso materiale e la stessa moto, questo è fuori discussione. È anche nell'interesse della Ducati che questa squadra ottenga risultati con entrambi i piloti. Ovviamente Jorge Martin, come tutti sappiamo, avrebbe dovuto essere uno dei piloti del team ufficiale e alla fine non è stato possibile. Meglio per Pramac, devo dire egoisticamente, perché grazie a lui abbiamo un grande pilota. Anche con Johann Zarco abbiamo un buon pilota ed abbiamo trovato un buon equilibrio che ci permetterà di fare una buona stagione fin dall'inizio".

Anche l'anno scorso l'accordo era di avere lo stesso materiale, ma non è stato rispettato. Quest'anno è emersa la questione dell'elettronica, che sarà nuova per i team ufficiali e vecchia per i team privati...

"La questione è chiara, abbiamo le stesse armi del team ufficiale, lo stesso materiale e tutto ciò che ha il box ufficiale lo avremo anche in Pramac".

Sono passati alcuni mesi, ma la notizia di non poter entrare nel team ufficiale ha colpito molto Jorge Martin. Parte del vostro lavoro consiste nel ridare a Jorge gioia, voglia e motivazione. Si è ripreso da questo colpo?

"Chi non rimarrebbe colpito da una decisione del genere? Avrebbe colpito me, te e tutti, è normale e umano, capisco la sua delusione e la sua rabbia in quel momento della stagione. Ma questa è un'altra stagione, abbiamo parlato molto quest'inverno, ho avuto molti incontri con lui e l'atmosfera direi che, al momento, è molto buona, molto sana e con tanta voglia di dimostrare. È inutile guardarsi indietro e lamentarsi di qualcosa che è già successo. Ora dobbiamo dimostrare che merita di far parte della squadra ufficiale, abbiamo tutta la stagione a disposizione e credo che lui possa dimostrarlo, quindi dobbiamo concentrarci su questo e non guardare indietro".

Cosa ti aspetti da Jorge e anche da Zarco? perché a volte sembra che non si parli di Johann e lui è un due volte campione del mondo della Moto2, ma è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP...

"Esatto, hai detto bene, credo che Zarco abbia un grande potenziale che per un motivo o per l'altro non è ancora riuscito a mostrare, o ha mostrato solo in parte, perché negli ultimi due anni è sempre stato davanti, soprattutto nella prima parte della stagione, essendo uno dei migliori piloti Ducati. Dobbiamo perfezionare questo aspetto con Johann, in modo che non sia solo la prima parte della stagione, ma tutto l'anno. Ci stiamo lavorando e stiamo parlando molto con lui, creando un team all'interno di Pramac per lavorare con lui, per farlo sentire più a suo agio: ora ha il responsabile tecnico con cui ha vinto i due Campionati del Mondo Moto2, e questo gli darà più sicurezza. Sono qui per sostenerlo in tutto ciò di cui ha bisogno, con una mentalità positiva per lui, perché vedo le gare come ex pilota e come team manager. A volte vedo cosa vuole o di cosa ha bisogno un pilota, o se sta soffrendo. Per me è più facile passare da una mentalità all'altra perché l'ho sperimentata, cosa che altri team manager forse non fanno, nessuno te lo insegna".

E Jorge? L'handicap delle cadute è sempre stato il suo tallone d'Achille, avete intenzione di lavorare su questo aspetto?

"Abbiamo visto dove abbiamo sbagliato l'anno scorso ed è su questo che dobbiamo concentrarci, per non ripetere gli stessi errori e le stesse cadute che gli hanno tolto la possibilità di ottenere buoni risultati e di dimostrare quanto è veloce. Al momento, onestamente, metto Martin e Zarco sullo stesso piano: a Sepang abbiamo fatto sessioni di test ed approcci completamente diversi, non stiamo cercando il tempo e il livello dei due è molto più alto. Lavoriamo più concentrati sulle gare, che sono quelle che ti danno i punti: dobbiamo concentrarci sul fatto che tutto funzioni e che il pilota sia a suo agio con la moto e la squadra. Quando avremo chiuso bene questi aspetti, i risultati arriveranno".

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In una conversazione con Motorsport.com, Paolo Ciabatti ha detto che la Ducati avrebbe fatto tutto il possibile per aiutare Martin a lottare per il Mondiale, ma vedendo quello che è successo l'anno scorso è difficile crederci. Pensi che la Ducati darà condizioni di parità ai tuoi piloti e ai loro?

"Sì, sono convinto al cento per cento, non perché lo penso io, ma perché ne abbiamo parlato. La Ducati è favorevole e convinta di dover aiutare Martin, che se lo merita, e anche Zarco, perché è nel team e perché è un pilota che può dare grandi risultati per il marchio. Come squadra satellite, ma con moto ufficiali, abbiamo tutto il supporto. Avremo le stesse armi. Ora è più nelle nostre mani che in quelle della Ducati: abbiamo i piloti, abbiamo le moto. Il materiale, la squadra c'è, dobbiamo mettere insieme tutti questi ingredienti e riuscire a sfruttarli al meglio. Ora sta a Pramac dare a Martin le armi per lottare per il titolo".

Non si è mai visto un pilota di un team privato diventare campione della MotoGP...

"Perché no, è una bella sfida. Difficile, certo, è ancora il sogno di tutti i team satellite poter lottare per un Campionato del Mondo, ma se guardiamo alle ultime stagioni il livello delle squadre e delle moto è migliorato e il divario con i team ufficiali si è ridotto. Loro hanno tutti i pacchetti migliori in ogni momento, ma ora abbiamo lo stesso materiale. Ora, soprattutto per Pramac, si tratta di fare un buon lavoro per la struttura, perché non ci manca nulla".

Quest'anno entrano in gioco le gare sprint e, a prescindere da chi ne parli, il nome di Martin viene sempre citato come chiaro specialista di questo tipo di gare. Cosa possono dare o togliere le gare sprint?

"È la domanda dell'anno, tutti si pongono la stessa domanda. Martin è pronto per questo tipo di corsa perché è un pilota veloce e può farle molto bene, sì, ma ci sono anche molti altri che possono farle bene. Nessuno ha informazioni su questo tipo di corsa e tutti stanno cercando di capire la nuova situazione. Lo scopriremo poco a poco, la prima gara di Portimao ci darà informazioni molto importanti. Alcuni piloti sono più veloci di altri, ma è anche importante notare che con pochi giri la partenza sarà ancora più critica. I piloti che normalmente sono più indietro cercheranno di approfittare delle gare brevi per farsi vedere e cercare di salire sul podio, rischiando un po' di più rispetto ad una gara vera e propria. Dobbiamo scoprire questo nuovo format e vedremo cosa succederà".

