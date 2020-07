A poco meno di tre settimane dall’avvio della stagione MotoGP a Jerez de la Frontera, i piloti sono pronti a scendere in pista per disputare un 2020 decisamente anomalo ma non per questo ricco di interrogativi e di azione in pista. La griglia di partenza di quest’anno è ricca di conferme e nuovi arrivi, tra questi c’è Brad Binder. Il sudafricano, esordiente nella classe regina, è carico in vista del debutto in sella alla KTM.

Ma la vista va ben oltre il 2020 e molti sono già proiettati verso il 2021, in gran parte già delineato, con tante novità soprattutto dal punto di vista del mercato piloti. Una di queste riguarda proprio il team austriaco, che dal prossimo anno si potrà avvalere dell’esperienza di Danilo Petrucci, in partenza da Ducati alla fine di questa stagione.

Brad Binder ha commentato con Motorsport.com il futuro prossimo del team durante una media session che si è tenuta su Zoom. Il sudafricano vede decisamente di buon occhio l’arrivo del ternano, che sarà di grande aiuto pur non conoscendo la moto: “Non sono affatto preoccupato da questa cosa. Alla fine, ci siamo Miguel ed io che siamo nuovi e non abbiamo troppa esperienza. Ma l’arrivo di un pilota come Danilo è fantastico secondo me, perché è stato nel team ufficiale Ducati per un paio d’anni. È anche salito sul podio molte volte e ha vinto una gara, quindi credo che la sua presenza sarà importante”.

La RC16 è notoriamente una moto complicata da guidare, ma Binder crede che Petrucci possa far bene. Inoltre ha fiducia nel progetto, con uno sviluppo portato avanti da un pilota e collaudatore d’eccezione, Dani Pedrosa: “Allo stesso tempo abbiamo Dani Pedrosa. Qualsiasi cosa suggerisca sembra sempre far lavorare meglio la moto ed è un miglioramento per tutti noi. Penso che KTM stia lavorando in un’ottima direzione ed il futuro sarà brillante”.

A partire dal 2021 inoltre, il team Factory KTM schiera Brad Binder e Miguel Oliveira, che sono stati compagni di squadra già in passato, avendo corso nell’orbita Red Bull KTM anche nelle classi minori: “Siamo stati compagni di squadra nel 2015 per la prima volta e abbiamo sempre lavorato bene insieme. I primi anni sono sempre stato un passo dietro di lui, ma ho sempre avuto lo stesso livello e abbiamo lottato spesso. Penso che sia una bella cosa, perché ci spingiamo a vicenda e credo che possa essere buono anche per il progetto. Siamo stati piloti KTM dall’inizio ed ora siamo in MotoGP. quindi è davvero bello, siamo parte della famiglia KTM e l’idea è di restare qui, immagino”.