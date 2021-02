Binder: "KTM ha ciò che serve per lottare per il Mondiale"

La KTM ha ottenuto tre vittorie al suo quarto anno nella classe regina, la scorsa stagione, con Binder che ha regalato al marchio austriaco la sua prima affermazione in MotoGP in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca, in quella che era appena la sua terza gara nella classe regina.

Miguel Oliveira, che era in Tech 3, ma ora è il compagno del sudafricano nella squadra ufficiale, ha contribuito con altri due successi, arrivati nel Gran Premio di Stiria ed in quello del Portogallo.

Anche se ha perso i benefici delle concessioni per il 2021, la KTM potrà iniziare la stagione con un nuovo motore, visto che ha perso le concessioni in un momento in cui lo sviluppo dei motori è stato congelato per ridurre i costi come risposta alla pandemia del COVID-19.

Tuttavia, dovendo ridurre il numero di unità a sua disposizione, la KTM ha ottenuto una deroga per questioni di affidabilità, anche se tra i rivali c'è anche chi teme che questo possa essere un vantaggio in chiave 2021.

"Credo che abbiamo un pacchetto estremamente competitivo sotto al sedere", ha detto Binder dopo l'evento di presentazione, quando gli è stato domandato se la KTM sia pronta a lottare per il campionato.

"La scorsa stagione ha dimostrato quanto fosse forte il nostro pacchetto e credo che potremo solo migliorare in questa. Quindi sì, credo davvero che abbiamo quello che serve per lottare per il titolo Mondiale e non vedo l'ora di iniziare".

"Tuttavia, penso anche che dobbiamo prendere le cosa passo dopo passo, gara dopo gara, e vediamo come andremo avanti".

Binder ha ammesso di non essere sicuro delle novità presenti sulla RC16 2021, sostenendo che la base della moto è in realtà molto simile a quella dell'anno scorso.

Ma allo stesso tempo, ha ammesso anche che la KTM avrà un vantaggio sui rivali, potendo iniziare la stagione con un nuovo motore.

"Ad essere onesti, non sono troppo sicuro di quello che abbiamo a livello di aggiornamenti in questa fase", ha detto quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se avere una nuova moto cambierà il suo approccio alla stagione.

"So che abbiamo molto da testare e molte cose da provare. Ma per quanto ne so, la base è abbastanza simile all'anno scorso. In generale, abbiamo sicuramente un piccolo vantaggio perché siamo gli unici a cui è permesso di giocare un po' con il motore".

"So che i ragazzi in fabbrica hanno lavorato al massimo come fanno sempre e sono molto fiducioso che il nostro pacchetto sia ancora più forte rispetto alla scorsa stagione. Non eravamo così lontani l'anno scorso, quindi penso che con qualche piccolo miglioramento potremo andare molto lontano".