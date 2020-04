Battistella: "Ducati ha più bisogno di Dovizioso che Dovi di Ducati"

Pochi piloti hanno un contratto oltre il 2020, eppure i tre principali rivali di Ducati si sono già assicurati uno o anche due top rider per il loro futuro.

La Yamaha ha chiuso la sua formazione ufficiale con Maverick Viñales e Fabio Quartararo, mentre Valentino Rossi ha la possibilità di rimanere coinvolto in un'altra struttura. Suzuki ha appena rinnovato Álex Rins e ha già dichiarato la sua intenzione di estendere anche il contratto di Joan Mir. E alla Honda la scelta (molto) a lungo termine è stata fatta, con i servizi di Marc Márquez garantiti per altre quattro stagioni.

Vice-campione del mondo negli ultimi tre anni, Andrea Dovizioso avrebbe già potuto avere un contratto in tasca a quest'ora se la stagione fosse andata normalmente, solo il contesto molto particolare di un campionato che potrebbe iniziare solo cinque mesi più tardi del previsto ha messo il pilota italiano in una strana situazione.

Le sue possibili opzioni sono di prolungare il contratto con Ducati per un'unione che probabilmente raggiungerebbe il traguardo dei dieci anni, o di cercare la novità all'interno di una casa costruttrice meno competitiva, in quanto è probabile che solo KTM e Aprilia avranno ancora posti da offrirgli nei rispettivi team ufficiali. Il progetto austriaco, per i suoi progressi ma anche per la sua sponsorizzazione, avrebbe in questo senso alcuni importanti punti di forza da far valere.

Se Ducati ha fatto sapere nelle ultime settimane che il posto di Dovizioso nella squadra non è da mettere in discussione, secondo il suo manager il numero 04 è "aperto a tutto" e non ha "fretta".

E Simone Battistella mette il suo pilota in una posizione di forza nelle discussioni con la Ducati, spiegando ad As: "La Ducati ha bisogno di Dovizioso più di quanto Dovizioso abbia bisogno della Ducati. E non è solo la necessità di un pilota, è la necessità di un progetto tecnico".

E' anche un dato di fatto che Andrea Dovizioso è il terzo pilota più anziano in griglia e, come i due piloti più anziani (Valentino Rossi e Cal Crutchlow), ha lasciato la porta abbastanza aperta negli ultimi mesi alla possibilità di ritirarsi.

Simone Battistella assicura però che il desiderio del suo pilota è indiscusso: "Andrea vuole continuare a correre, certo, ma al momento non sta facendo nulla perché vuole vedere come si sviluppano i diversi progetti".

"Non inizierà alcuna trattativa fino a metà maggio o alla fine del mese" avverte il manager, che assicura che il suo pilota non ha la minima idea di quanto la Ducati si sia interessata a Maverick Viñales, Fabio Quartararo o Joan Mir negli ultimi mesi.

"Non gli dà fastidio che la Ducati abbia cercato di reclutare piloti come Maverick o Quartararo, e che stiano sempre a guardare quello che fa Márquez, così come non gli dava fastidio all'epoca se firmavano Lorenzo o altri. Capisce che il suo costruttore deve essere alla ricerca di giovani di talento".

Qualcuno potrebbe anche pensare che le tensioni scoppiate la scorsa primavera tra Andrea Dovizioso e Gigi Dall'Igna potrebbero essere il segno di una futura separazione, ma anche in questo caso il manager è chiaro.

"La cosa più importante per Andrea quando prende una decisione è il progetto e le persone coinvolte" dice. "È vero che ci sono state tensioni tra Andrea e Gigi, ma è una tensione professionale che ha contribuito a rafforzare il progetto. La priorità per entrambi non è imporre la propria volontà, ma vincere, entrambi vogliono farlo".