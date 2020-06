"Per me al 99% rinnoveremo". Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, non sembra avere grossi dubbi sull'epilogo che avrà la trattativa per il prolungamento del contratto tra il suo assistito e la Ducati.

Eppure, i tempi molto lunghi e le continue voci innescate ogni settimana, stanno rendendo molto lento l'arrivo di una firma che sembra quasi l'unica soluzione plausibile per entrambe le parti con la piega che ha preso il mercato.

Parlando con la Gazzetta dello Sport, Battistella ha fatto il punto della situazione ad oggi: "Prima di tutto, abbiamo preferito rinegoziare i termini contrattuali del 2020, con quello che è successo ci è sembrata la cosa più giusta per evitare tensioni in proiezione 2021".

"Dopo una serie di discussioni, da quel che ho capito in Ducati erano favorevoli all'accordo raggiunto, però poi non c'è stato nulla di scritto. Sul nuovo contratto c'erano state indicazioni di massima su una possibile offerta, ma è qualcosa che risale ancora al mese scorso, prima che affrontassimo il tema 2020".

Una versione che sembra discordare da quella arrivata nei giorni scorsi dalla Ducati, con il direttore generale del reparto corse, Gigi Dall'Igna, che aveva detto che la trattativa si era arenata per le richieste economiche di Dovizioso.

Così come non sembrano essere allineate le visioni per quanto riguarda il modo in cui proseguire la trattativa. A Borgo Panigale, infatti, vorrebbero aspettare qualche gara per fare tutte le valutazioni del caso con qualcosa di concreto in mano. Battistella invece punterebbe a chiudere l'accordo prima del via del Mondiale, fissato per il 19 luglio a Jerez.

"Io spero che il rinnovo accada prima, in un Mondiale così particolare serviranno la massima concentrazione e sintonia. Poi le tensioni ci possono sempre essere, ma non significa che siano sempre necessariamente negative, anzi. L'importante è avere lo stesso identico fine" ha spiegato il manager.

Anche perché non sembra avere grossi dubbi sulla voglia del suo assistito di continuare: "C'è chi mette in dubbio la sua motivazione, ma sono solo str..., è super motivato, si è allenato tantissimo tutti i giorni, è nello stato migliore di forma da quando lo conosco".

Dal punto di vista della trattativa, le voci di un possibile inserimento di Jorge Lorenzo come candidato alla sella del forlivese, non sembra aver creato troppo nervosismo.

"Ho sentito le voci. Plausibile? Sì, i segnali arrivano da più parti, però da plausibile a concreto c'è tanta strada. E' chiaro che Lorenzo ha riscoperto la voglia di correre, e lo ha fatto velocemente, visto che aveva appena annunciato il ritiro e c'era già un contratto pronto da collaudatore Yamaha, comprese alcuune wild card".

"Ma Andrea non la vive come una minaccia. La Ducati è libera di fare quello che vuole, di valutare i piloti che crede, dal punto di vista dell'orologio non fa nessuna differenza. Andrea non vuole perdersi in questi ragionamenti. Tutti sappiamo il valore di Jorge, viene da due anni complicati, ma se è in palla sa il fatto suo".

La KTM sta per annunciare l'ingaggio di Danilo Petrucci, ma qualche settimana fa anche il nome di Dovizioso era stato accostato a quello della Casa di Mattighofen, anche se Battistella ha rivelato che in realtà non c'è mai stato nulla di troppo concreto.

"Ci siamo anche incontrati, ma è stata una trattativa che si è risolta velocemente, perché non c'erano i presupposti" ha tagliato corto.