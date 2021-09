Bastianini: "Primo podio a Misano, è davvero speciale"

Se avesse scritto lui stesso il copione, probabilmente Enea Bastianini non sarebbe riuscito a tracciare un quadro tanto perfetto per il suo primo podio in MotoGP. Un risultato inatteso, maturato proprio sulla sua pista di casa a Misano, ma che il pilota della Ducati si è guadagnato con grandissimo merito.

Dopo aver artigliato un posto nelle prime quattro file in qualifica, "Bestia" sperava di riuscire a rimontare qualche posizioni in gara, proprio come aveva fatto la settimana scorsa ad Aragon, ma le cose sono andate addirittura meglio del previsto: la sua Desmosedici GP ha iniziato a volare, dimenticandosi quasi di essere una moto del 2019.

A suon di sorpassi, Enea è risalito fino al terzo posto e poi ci ha messo la ciliegina del giro veloce della corsa. Peccato solo che ormai i primi due fossero troppo distanti quando ha avuto pista libera, ma questo non toglie davvero nulla a quella che è una vera e propria impresa per il campione del mondo in carica della Moto2.

"Il primo podio in MotoGP è molto speciale. Oggi avevo davvero un grande feeling con la moto e questo mi ha permesso di spingere, specialmente nella parte centrale della gara. Quando ho sorpassato Miller ed ho visto nella tabella che ero terzo, ero davvero felice", ha detto Bastianini.

"A quel punto avrei voluto provare ad andare a prendere anche Bagnaia e Quartararo, ma ho iniziato ad accusare un calo della gomma anteriore, quindi mi sono detto che era meglio 'accontentarsi' di fare terzo", ha aggiunto.

Un risultato che non si sarebbe aspettato prima del via, anche perché il turno bagnato di venerdì gli aveva impedito di scoprire fino in fondo quale fosse il suo passo. Una volta in ballo, però, ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per fare centro.

"Ci siamo impegnati tanto questo weekend per ottenere il massimo possibile, il podio in realtà non era preventivato, però alla fine l'ho voluto a tutti i costi. Devo dire che purtroppo ci è mancato un turno, perché la FP2 è stata sul bagnato e quindi ci siamo dovuti sistemare un po' ieri nella FP3 e nella FP4".

"Stamattina però ho visto che riuscivo a fare dei buoni tempi abbastanza facilmente. Quindi mi sono detto che dovevo provare il tutto per tutto e mi sono preso qualche rischio in gara, ma direi che ne è valsa la pena alla fine".

Un risultato poi impreziosito dai sorpassi riusciti su tanti big della MotoGP. Anche se uno in particolare ha reso orgoglioso Enea: "Quando ho iniziato a vedere che ero intorno alla quinta posizione, ho pensato che fosse la mia giornata. Ho fatto tanti sorpassi, ma sorpassare Marquez, il boss della MotoGP, è stato fantastico. Poi ci sono riuscito proprio qui a Misano".

E non bisogna dimenticare neanche che l'1'32"242 che gli è valso il giro veloce, è anche il nuovo primato in gara del Marco Simoncelli World Circuit: "Quando ho visto quel tempo ho pensato di poter addirittura vincere la gara, ma poi ho dovuto un po' rallentare il ritmo, quindi è stato impossibile".

Nonostante una moto vecchia, il pilota dell'Avintia Esponsorama non si lamenta, perché è conscio dei suoi limiti, ma ritiene che la GP19 gli permetta anche di mostrare alcuni dei suoi punti di forza.

"Con questa moto del 2019 sono riuscito ad essere veloce in diverse situazioni ed oggi è una di quelle. Non riesco ad essere troppo veloce a centro curva nelle curve più lente, ma posso frenare molto tardi e quando montiamo la soft al posteriore riesco ad avere molta trazione".

Non poteva mancare poi un ringraziamento speciale in una giornata come questa: "Voglio dire grazie alla mia famiglia, perché hanno fatto tanto per me fin da quando ero un bambino e credo che anche per loro quella di oggi sia un'emozione unica. Questo podio è il primo, poi è arrivato qui attaccato a casa, quindi non avrei potuto sperare in niente di meglio".

