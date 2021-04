L'avventura in MotoGP è appena cominciata per Enea Bastianini e bisogna dire che i primi riscontri sono stati davvero buoni. Con una vecchia Ducati GP19 del Team Avintia Esponsorama, il campione del mondo in carica della Moto2 è sempre riuscito a piazzarsi a cavallo della top 10, ottenendo un nono posto a Portimao come miglior risultato.

Un avvio promettente, anche se oggi il pilota romagnolo si è ritrovato suo malgrado al centro delle chiacchiere di mercato. Ieri è stato annunciato l'ingresso in MotoGP della VR46 a partire dalla prossima stagione e tra le possibilità c'è anche quella che la squadra di Valentino Rossi possa diventare la seconda struttura satellite della Ducati.

Enea ha un contratto con la Casa di Borgo Panigale, ma questa situazione potrebbe complicare la sua posizione, anche se per il momento non è voluto entrare troppo nelle questioni legate al suo futuro.

"Non lo so, al momento è difficile da dire. La VR46 e anche Gresini sono vicini a Ducati e non so quale sia la mia posizione per il futuro, vedremo. Penso che in una o due gare sarà tutto più definito", ha detto.

"Penso di poter continuare con Ducati, anche se non so in quale team. Mi piace molto questa moto e penso che il mio futuro sia con lei, anche se al momento non lo so", ha aggiunto.

La stagione comunque è solo all'inizio, quindi non ha troppo senso fasciarsi la testa per il momento: "E' ancora presto, però sono abbastanza tranquillo. Ovviamente valuterò più opzioni, però l'obiettivo è quello di continuare con Ducati".

Enea Bastianini, Esponsorama Racing 1 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 2 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 3 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 4 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 5 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 6 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 7 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 8 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 9 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 10 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 11 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 12 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 13 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 14 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 15 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 16 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 17 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 18 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images