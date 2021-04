Bastianini: “A fine gara avevo i capelli negli occhi, non vedevo”

Era stato il migliore dei rookie nei test pre-stagionali a Losail e lascia il Qatar con un bilancio decisamente positivo: Enea Bastianini ha concluso il Gran Premio di Doha a ridosso della top 10, con una 11esima posizione che lo fa essere più che soddisfatto di quanto raccolto in questo mese tra test e weekend di gara. Il pilota del team Esponsorama archivia le prime due gare in MotoGP con entusiasmo e forte dei grandi apprendimenti, che sfrutterà nel futuro prossimo.

Il debuttante ha girato in gara sui tempi dei primi e chiude il secondo weekend della stagione con soddisfazione: “Sono molto soddisfatto, perché soprattutto dopo qualche giro che sono riuscito a venir su, mi sono trovato da solo, con un distacco di 1.5 secondi da quello davanti, e ho iniziato a girare abbastanza forte. Per un momento ho girato anche più forte del gruppo di testa, quindi sono sicuramente soddisfatto. Poi purtroppo negli ultimi giri mi sono andati i capelli negli occhi e col sudore non vedevo più niente, mi ero deconcentrato e non sono riuscito a superare quei tre o quattro piloti che avevo davanti. Mannaggia, non ci voleva”.

Il fine settimana di Doha però è andato in progressione e Bastianini, che ha iniziato non benissimo ma ha concluso con una bella gara: “Sono contento, perché sono partito bene e poi avevo un bel ritmo, con la moto mi trovavo molto bene. Solo in due o tre punti vedevo che perdevo un po’ rispetto agli altri, ma nel resto della pista ero anche un filino più veloce, quindi diciamo che siamo molto soddisfatti di questo gran premio”.

Per tornare ad essere così efficace dopo un inizio zoppicante, il campione Moto2 in carica rivela di aver imparato a lavorare meno con il freno posteriore: “Devo dire che sabato avevamo fatto un bello step nelle FP3, ero riuscito ad essere abbastanza veloce anche nelle FP4. Purtroppo in qualifica c’è stato il problema alla moto e mi sono distratto un po’. Però vedendo i dati, si vedeva che durante sta settimana il grip era meno sulla pista, usavo molto il freno dietro. In gara ho iniziato ad usarlo ogni giro di meno e ho notato un beneficio, perché tutte le volte che pinzavo un po’ col posteriore mi si muoveva e mi buttava fuori. Quindi ho dovuto fare un lavoro sul setting ma anche sul mio stile. Ho imparato tante cose. La chiave per me è non aver usato il freno dietro. Sembra una banalità, ma in realtà quando c’è poco grip con la nostra moto funziona non usare il freno dietro, che invece è fondamentale quando c’è grip”.

La seconda gara della stagione chiude la parentesi Losail, che Bastianini ritiene fondamentale per l’apprendimento della MotoGP. Inoltre in partenza ha azionato l’abbassatore, memore dell’esperienza della scorsa settimana: “L’abbassatore l’ho usato, infatti sono partito un pochino meglio. In realtà è semplice da usare, l’unica cosa è che bisogna ricordarselo. Il mio feeling ora è migliore, perché guido in maniera più rilassata. Ora so com’è una gara della MotoGP, perché è importante iniziare nelle prime due file per provare ad essere sul podio. Ma anche se sei dietro puoi fare una buona gara e ottenere un buon risultato. Ma se fosse possibile sarebbe meglio essere davanti. Per la prossima gara devo spingere di più in qualifica e poi si vedrà”.

Ora però si vola in Europa e la prima gara nel vecchio continente è a Portimao. Prima di andare in Portogallo si riposerà per ricaricare le batterie e per affrontare dei weekend più complicati: “Io adesso mi fermo un attimo, nel senso che bisogna andare a casa, mi riposo, mi alleno. Poi quando si entrerà nel lunedì del weekend di gara ci concentreremo per capire cosa ci serve. Qua abbiamo già dimostrato di essere veloci, adesso inizieranno delle piste in cui ogni volta che ci andrò sarà nuovo con la MotoGP. Quindi andrà tutto un po’ più a rilento e sarà più difficile, però lo sappiamo e lo mettiamo in conto”.

Gli episodi che maggiormente hanno colpito durante il weekend sono stati lo screzio tra Jack Miller e Joan Mir e la rimonta fenomenale di Pedro Acosta in Moto3. Bastianini spende due parole su quanto avvenuto: “Il contatto tra Jack e Joan l’ho visto da lontano, poi ho visto le inquadrature. Però non mi esprimo perché lo vorrei rivedere bene, da ogni prospettiva. Quindi non so bene cosa sia successo e cosa ci sia stato. Di sicuro sarebbe meglio che queste cose non succedessero”.

“Pedro è stato incredibile, non ho mai visto fare una gara così – commenta riferendosi ad Acosta in Moto3 – Mi ricordo che Binder a Jerez era partito ultimo e aveva vinto, però è stato veramente forte, tanto di cappello. C’è da dire che la Moto3 è diventata un po’ un disastro, perché fa fatica a venire fuori il pilota. Il fatto che lui sia riuscito a venire fuori significa che non gli si può dire niente. Non è facile per quelli davanti non darsi noia e permettergli di rientrare, ma evidentemente lui ha la mentalità da vincente”.

