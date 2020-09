Honda ritrova Bradl, potrà correre a Barcellona

In una stagione decisamente negativa per Honda, arriva una notizia confortante nella settimana dell’ottavo appuntamento stagionale. Al Gran Premio di Catalogna, HRC ritrova Stefan Bradl, costretto a saltare la seconda gara di Misano per un problema al braccio. Il team ufficiale torna così al completo e schiera due moto, la #73 di Alex Marquez e la #6 del sostituto del Campione del mondo in carica.

Inizialmente la presenza del pilota tedesco non era sicura, ma è arrivata oggi la conferma ufficiale: Bradl sarà a Barcellona, una pista dove in passato ha ottenuto dei risultati buoni. Con il team LCR infatti ha chiuso in top 5 in tre occasioni. Il pilota Honda è pronto ad affrontare il weekend di gara: “Il mio braccio va molto meglio, è stato difficile non correre a Misano, ma è stato meglio per me e per tutti. Ora, con una settimana di riposo mi sento bene e motivato a tornare. Ho ottenuto buoni risultati in passato con Honda a Barcellona, ma dobbiamo capire dove siamo quest’anno. Alex e Taka hanno svolto dei test e delle gare positivi a Misano, non vedo l’ora di aiutare loro ed il team HRC a migliorare”.

Proprio Alex Marquez arriva alla gara di casa forte del settimo posto conquistato al Gran Premio dell’Emilia Romagna della scorsa settimana. Per lo spagnolo è il miglior risultato in MotoGP ed è fiducioso dopo i test effettuati a Misano: “Arriviamo a Barcellona con positività dopo il nostro miglior risultato. Sono contento dei progressi fatti e non vedo l’ora di correre in Catalogna con Honda. Sicuramente sarà un’esperienza diversa dal normale e mi mancherà vedere tutti i fan sulle tribune, perché è sempre una sensazione speciale. Speriamo di poter regalare un bello spettacolo a tutti, così potranno godersi la gara ovunque saranno! Negli ultimi tre anni ho conquistato due vittorie ed un podio, mi piace molto la pista”.