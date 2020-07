Bagnaia: "Voglio essere il più veloce sulla Ducati"

Per il secondo weekend di fila, Pecco Bagnaia si è preso la palma di miglior Ducati sullo schieramento di partenza della MotoGP. Nell'esordio stagionale portando la sua Desmosedici GP del Pramac Racing in quarta posizione sulla griglia del GP di Spagna. Oggi però si è superato, conquistando per la prima volta nella sua carriera nella classe regina e domani quindi scatterà dalla terza casella a Jerez.

Un risultato che assume ancora più valore in un momento in cui i piloti ufficiali della Ducati sono in difficoltà e lui deve ancora firmare il rinnovo per il futuro con la Casa di Borgo Panigale.

L'unica cosa che posso fare in questo momento è andare forte per poi avere un contratto. In questo momento sto solo pensando a rendere la Ducati adatta a me e a guidarla il meglio possibile" ha detto Bagnaia durante la conferenza stampa al termine delle qualifiche.

"Rispetto all'anno scorso mi sento più forte in frenata e voglio essere il pilota più veloce della Ducati. Oggi ci sono riuscito, ma la gara sarà domani e sarà tutto diverso".

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, l'ex campione del mondo della Moto2 ha sottolineato anche il grande lavoro fatto in ottica gara, che lo rende particolarmente ottimista in vista di domani.

"Rispetto allo scorso weekend, abbiamo lavorato di più con le gomme per la gara. Avendole già scelte, sapevamo già su cosa avremmo dovuto lavorare e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. La FP2 e la FP4 ci sono servite molto per consolidare il passo e siamo stati tra i più veloci a livello di ritmo".

"Per la gara di domani quindi partiamo più preparati, anche se le due Yamaha sono ancora un po' più veloci di me. La scorsa gara, purtroppo, dopo metà ho iniziato a faticare parecchio con il grip della gomma anteriore. Mentre questo weekend abbiamo lavorato bene su questo aspetto e non abbiamo accusato questo problema. La gara è sempre una cosa a sé, ma credo che partiamo più preparati".

