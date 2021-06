Bagnaia: "Pronto a voltare pagina dopo il Mugello"

Il Circuit de Barcelona-Catalunya, presente in calendario dal 1992, è ricco di ricordi per la Ducati che, nel 2003, suo anno di debutto in MotoGP, ottenne qui il primo successo nella classe regina con Loris Capirossi. Oltre a questa prima storica vittoria, Ducati ha trionfato in altre tre occasioni sulla pista catalana: nel 2007 con Casey Stoner, nel 2017 con Andrea Dovizioso e nel 2018 con Jorge Lorenzo.

Archiviato un difficile GP d’Italia, funestato domenica scorsa dalla tragica scomparsa del pilota Moto3 Jason Dupasquier che ha scosso tutto il paddock della MotoGP, i piloti del Ducati Lenovo Team sono pronti a tornare in pista in Catalogna sulle loro Desmosedici GP.

Francesco Bagnaia, terzo in classifica generale, vuole riscattarsi dopo la caduta al Mugello mentre era al comando della gara. Il pilota italiano lo scorso anno era stato protagonista di una bella rimonta al Montmeló: partito con il quattordicesimo tempo, Bagnaia aveva chiuso sesto alle spalle del compagno di squadra Jack Miller.

"Sono passati solo pochi giorni dal Gran Premio d’Italia, ed è già tempo di tornare in pista. Domenica infatti correremo al Montmeló, dove lo scorso anno ero riuscito a compiere una bella rimonta, finendo sesto dopo essere partito quattordicesimo. Quest’anno sarà importante iniziare il weekend con il piede giusto fin dal venerdì e disputare poi una buona qualifica il sabato. Rispetto al 2020, correremo in un periodo dell’anno diverso e anche il layout del circuito è leggermente cambiato, dopo la variazione che è stata apportata alla curva 10. Sono pronto per tornare in pista per voltare finalmente pagina dopo tutto quello che è successo al Mugello", ha detto Bagnaia.

Il pilota australiano, sesto domenica scorsa al Mugello, vuole tornare a lottare per il podio sul tracciato catalano, dove ha potuto allenarsi in diverse occasioni con la sua Ducati Panigale V4 S. Dopo i primi sei appuntamenti della stagione MotoGP 2021, Miller è quarto in classifica generale, mentre Ducati e il Ducati Lenovo Team occupano la seconda posizione nella classifica costruttori e nella classifica riservata alle squadre.

"Dopo qualche giorno di pausa, torniamo a correre su un altro tracciato che mi piace molto: il circuito del Montmeló. Conosco la pista molto bene anche perché, vivendo ad Andorra, vengo qui spesso ad allenarmi con la mia Panigale V4 S. Ora però è finalmente tempo di tornarci con la mia Desmosedici GP! Mi sento pronto per affrontare questo Gran Premio: nel 2020 avevo chiuso la gara al quinto posto, ma quest’anno l’obiettivo sarà sicuramente quello di lottare per il podio!", ha aggiunto Miller.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna