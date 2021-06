Bagnaia: "Podio buttato nei primi 6-7 giri"

Se ci si ferma a guardare le classifiche, si potrebbe dire che quella di Pecco Bagnaia è stata una buona rimonta. Partito decimo, il piemontese ha chiuso al quinto posto al Sachsenring, migliore tra i piloti Ducati. I risultati però non dicono sempre tutto ed è per questo che il ducatista vede il bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio di Germania.

Nei primi giri infatti era precipitato addirittura fino al 16esimo posto, avendo delle difficoltà a far lavorare correttamente la gomma posteriore. Dopo circa 6-7 passaggi ha cambiato ritmo, ma ormai era troppo tardi per ambire ad un risultato più importante della top 5, che è già stato comunque una mezza impresa.

"E' stata difficile all'inizio. Quando sono partito, ho sentito da subito che il grip al posteriore della mia moto non era al massimo. Ho faticato molto per far lavorare la gomma dietro, ma non sappiamo bene cosa sia successo, perché durante questo weekend non era mai capitato che ci mettessi così tanti giri a farla lavorare", ha spiegato Bagnaia.

"Quando poi era tutto a posto, ho iniziato a fare il mio passo ed ero molto veloce. La possibilità del podio è svanita nei primi sei giri, perché ero troppo indietro, mi pare 16esimo, e poi ero molto staccato. La cosa positiva è che in una pista così ho fatto molti sorpassi, cosa che non è assolutamente semplice qui. Forse in questo sono stato anche favorito dalla scelta della gomma media".

"Però non è possibile perdere tutto questo tempo all'inizio, quindi è una cosa su cui devo lavorare. Dopo questa partenza difficile, l'unico risultato possibile era il quinto posto, ho passato Miller all'ultimo giro e ormai Binder si era già staccato".

Ieri si era ritrovato decimo in griglia dopo essere stato ostacolato, ma l'ex iridato di Moto2 non ha cercato scuse e si è detto convinto che il risultato sarebbe stato lo stesso anche partendo più avanti.

"Oggi credo che la gara non sarebbe cambiata troppo neppure se fossi partito più avanti. Magari avrei perso un paio di posizioni in meno, però all'inizio non avevo feeling e non riuscivo a guidare".

"In questo weekend entravo in pista ed ero subito sull'1'22", invece in gara ci ho messo 5 giri per arrivarci. C'era qualcosa che non mi permetteva di essere troppo veloce all'inizio, quindi non credo che la posizione in griglia abbia influito più di tanto sul risultato finale".

Essere il migliore tra i piloti Ducati non sembra essere neppure una magra consolazione per Bagnaia, che rimane deluso per non aver sfruttato un grande potenziale.

"In una giornata come oggi posso solo vedere il bicchiere mezzo pieno. Da pilota ufficiale non posso essere contento di un quinto posto, poi ho buttato via un'altra occasione per provare a fare podio. Essere il primo tra i piloti Ducati mi cambia poco se il risultato è un quinto posto".

"Sapevamo del nostro potenziale, abbiamo fatto un lavoro incredibile sul passo gara. Analizzandoli, sapevo che Marquez ed Oliveira erano quelli messi meglio, ma io più meno ero con loro. Purtroppo oggi la gara l'ho buttata via nei primi 6-7 giri ed è la cosa su cui devo recriminare di più".

Fino ad ora il campionato era parso un duello tra la Yamaha del leader Fabio Quartararo, dal quale Bagnaia è staccato di 32 lunghezze, ma ora si ripropongono nuovi protagonisti come Marc Marquez e Miguel Oliveira.

"Questa è una bella cosa del nostro campionato, perché tutti i costruttori sono in grado di essere competitivi. Oliveira è uno dei piloti più talentuosi della MotoGP e lo puoi vedere quando sei dietro di lui. E' uno di quelli che possono lottare per il campionato. Anche Marc oggi ha fatto un grande recupero dopo i suoi problemi alla spalla e al braccio".

"Ma aspettiamo le prossime gare, perché voglio essere competitivo e tornare sul podio, perché ormai sono quattro gare che non ci riesco. Ho bisogno di salire sul podio e cominciare a recuperare punti su Quartararo", ha concluso.

