MotoGP | Bagnaia: "Non c'è motivo per essere preoccupati"

La scorsa stagione sembra aver fatto maturare davvero tanto Pecco Bagnaia. Nulla sembra riuscire a scalfire la serenità del vice-campione del mondo, neppure una giornata di test conclusa al 22° posto, per di più con una caduta sul groppone.

Viste le pessime condizioni in cui si è presentata oggi l'inedita pista di Mandalika, sporchissima di fango nelle primissime ore dalla mattina, il pilota della Ducati ha badato soprattutto a cercare di capire le gomme, risultando alla fine l'unico a non aver montato la soft, e mostrando un passo notevole. Per questo a fine giornata è parso molto più rilassato di quanto non farebbe presagire la classifica.

"Non c'è motivo per essere preoccupati, perché nei test si fanno sempre delle strategie molto diverse. Noi siamo stati gli unici a non montare la soft, perché vogliamo cercare di capire il più possibile le gomme su questa pista. La soft avremmo dovuto montarla a fine giornata, ma ha cominciato a piovere e quindi non siamo riusciti", ha detto Bagnaia.

"In ogni caso, se osserviamo i passi, siamo stati davvero molto forti oggi, anche se è una cosa che ci interessa fino ad un certo punto, visto che in questi giorni non c'è una gara. Diciamo che siamo soddisfatti dei passi in avanti fatti oggi e sicuramente domani, con la pista che sarà più pulita, si riuscirà a fare ancora meglio. Ma oggi il mio miglior tempo l'ho fatto al 16° giro di una gomma media e questo fa capire tante cose".

Anche il piemontese non ha potuto esimersi dal commentare le pessime condizioni in cui è stata trovata la pista stamani, aggiungendo che teme che la situazione rischia di non essere troppo differente quando a fine marzo la MotoGP tornerà in Indonesia per la seconda gara della stagione.

"Bisogna essere veramente precisi e perfetti sulle linee da fare, perché come vai un attimo fuori traiettoria è un disastro. Oggi ho anche pensato che se ci fosse da fare una long lap penalty, sarebbe stato impossibile rimanere in piedi".

"Spero che considerino queste cose per il weekend di gara, facendo in modo che quando arriveremo sarà un pochino meglio, anche se la vedo dura perché tutto intorno al circuito stanno facendo tanti lavori che sollevano la polvere, che poi si va a posare sul circuito".

"Sicuramente però questi tre giorni di test aiuteranno in vista della gara. In più durante il weekend di gara ci saranno tante moto in pista, quindi l'asfalto si gommerà molto, e sarà un po' una situazione simile al Qatar, dove in traiettoria c'è tanto grip e fuori traiettoria meno".

A prescindere dalle condizioni, il layout del tracciato gli piace molto, soprattutto la parte più veloce: "Mi sembra un po' un mix tra la Thailandia e l'Argentina ed è una bella pista sinceramente. Mi piace moltissimo il primo pezzo, praticamente tutto il T2, che è molto veloce e dà gusto farlo. Oggi abbiamo cercato di fare più giri possibile proprio per capire bene la pista".

Infine, Pecco ha raccontato anche la caduta senza conseguenze di cui è stato protagonista oggi, che ha attribuito ad un eccesso di confidenza: "La pista si stava ancora pulendo e avevo già fatto 30 giri con il primo set di gomme. Questo è il limite imposto da Michelin, quindi abbiamo messo delle gomme nuove che andavano nettamente meglio, perché in queste condizioni puoi togliere anche due secondi".

"Ho sentito che c'era molto più grip sulla gomma dietro, solo che ho insistito un po' troppo e mi si è chiusa nello stesso punto in cui è caduto anche Martin. In queste condizioni è difficile non commettere errori, in più se la pista è nuova devi cercare il limite e in quel momento purtroppo l'ho trovato", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, osserva la moto del Team LCR Honda 1 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 10 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images