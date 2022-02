Bagnaia: "La posizione non la guardo, ho altre priorità"

I pronostici per la stagione 2022 lo vedono tra i favoriti, se non addirittura come il favorito assoluto, ma la prima giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang si è conclusa nelle retrovie per Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati non è andato oltre alla 19° posizione, staccato di oltre 1"6 dal miglior tempo dell'Aprilia di Aleix Espargaro, ma la cosa non sembra preoccuparlo minimamente.

Il vice-campione del mondo, infatti, ha spiegato che l'obiettivo odierno era solamente quello di raccogliere dati sulla moto nuova ed in particolare di adattare l'elettronica al nuovo propulsore, e tutto questo gli è riuscito mostrando anche un passo interessante con le gomme usate.

Il fatto che quindi la vecchia Desmosedici GP21 sia stata molto più veloce, con Enea Bastianini capace di staccare il quarto tempo, non è una preoccupazione. Anzi, è un qualcosa che il pilota piemontese dava quasi per scontato.

"Enea è stato molto bravo oggi, ma sappiamo perfettamente che quella è una moto in grado di vincere delle gare e lui si è trovato subito bene. Sinceramente, essendo il primo giorno di test, non mi interessa neanche lontanamente guardare la classifica. Per noi è importante acquisire dati, fare giri e cercare di capire le varie cose, perché il motore è nuovo, ma l'elettronica è la stessa di prima, quindi bisogna fare in modo che lavorino insieme un po' meglio e ci stiamo concentrando su questo", ha detto Bagnaia alla fine di una giornata in cui ha completato ben 61 giri.

"Sicuramente oggi abbiamo fatto solo dei passi in avanti, soprattutto negli ultimi due run della giornata: nonostante avessimo gomme molto usate, riuscivamo a girare sul 2'00"5, che non è male. Con la moto vecchia saremmo andati più forte, su questo non c'è dubbio, ma in questo momento ci dobbiamo concentrare su altre cose che hanno la priorità, e comunque sono contento di come è finita la giornata", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La grande doppietta piazzata dall'Aprilia non sembra averlo stupito: "Sull'Aprilia non avevo dubbi, perché qua in Malesia sono sempre velocissime, ma soprattutto oggi era il quinto giorno di test per loro, perché hanno fatto anche una giornata da soli dopo le tre dello shakedown. Era abbastanza scontato che fossero già a posto e veloci".

Oggi non ha osservato troppo la concorrenza, anche se un piccolo accenno alla Honda lo ha fatto: "In pista non ho visto nessuno, anche perché quando avevo qualcuno vicino rallentavo per rimanere da solo. Però ho visto i passi e alla fine siamo messi bene, ma è una cosa che mi interessa poco. Quel che è certo è che la Honda ha fatto una moto completamente nuova ed è la differenza più grande che vediamo insieme a noi".

Per il momento, la pressione di essere uno dei favoriti non si sta facendo sentire: "Essendo solo un test, non si sente molto questa cosa. Sappiamo tutti che siamo forti, che il potenziale è molto alto. In molti credono nel fatto che io possa stare davanti e ci credo anche io, ma questa cosa credo che la sentirò di più magari in Qatar".

"Per ora sono concentrato sulla preparazione e sulla moto nuova da sviluppare, per renderla più competitiva della precedente, quindi non ho penso di pensare ad altro. Ovviamente sono contento, perché ho lavorato tanto per essere un candidato al titolo, quindi cercherò di godermelo il più possibile, perché non capita a tutti", ha concluso.