Bagnaia in ospedale per accertamenti al ginocchio

Il weekend di Brno non è iniziato nel miglior dei modi per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati Pramac, grande rivelazione a Jerez de la Frontera, dove ha sfiorato il podio prima della rottura del motore, è stato infatti vittima di una brutta caduta nella prima sessione di prove libere.

Il piemontese è scivolato alla curva 1, quindi in uno dei punti più veloci del saliscendi ceco ed ha quindi manifestato subito un certo dolore al ginocchio destro, che si è gonfiato in maniera abbastanza evidente.

Gli esami che sono stati effettuati al centro medico del circuito non hanno dato indicazioni precise, quindi l'ex campione del mondo della Moto2 è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ora quindi non resta che attendere di capire l'evolversi della situazione, con la speranza che non si tratti di nulla di grave, visto che nelle prossime gare Bagnaia si gioca anche una chance per approdare nella squadra ufficiale della Ducati.

