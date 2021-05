Bagnaia e Miller riportano Ducati ai numeri dell'era Stoner

Nel 2007 Casey Stoner è atterrato come un ciclone a Borgo Panigale ed ha portato la Ducati a celebrare la tripla corona (titolo piloti, team e costruttori). Cosa che da allora gli uomini in Rosso non sono stati più in grado di ripetere neppure con grandi ingaggi come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.

L'anno scorso, la Ducati ha stretto la cinghia ed ha deciso di cambiare la sua politica di mercato, optando per dei giovani talenti con stipendi molto lontani da quelli delle star che avevano ingaggiato in precedenza: Jack Miller (26 anni) e Pecco Bagnaia (24) hanno sostituito i veterani Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

La squadra bolognese ha descritto la mossa come una scommessa sul futuro, ma senza perdere di vista il presente, ed ha identificato in Miller l'uomo con cui attaccare il titolo. L'australiano ha deluso all'inizio della stagione dopo essere stato il più veloce nei test, chiudendo nono nelle due gare in Qatar (patendo anche un problema di sindrome compartimentale che l'ha obbligato ad operarsi) e cadendo in Portogallo. Tuttavia, il #43 è rinato a Jerez, e si è imposto approfittando dei problemi fisici di Fabio Quartararo, completando 25 giri senza la minima sbavatura.

La gioia per la Ducati è stata assoluta in occasione del Gran Premio di Spagna: Bagnaia si è infatti piazzato secondo, regalando al marchio la sua settima doppietta in MotoGP.

Tutte le doppiette Ducati in MotoGP

Anno Gran Premio 1º 2º 2006 Valencia Troy Bayliss Casey Stoner 2007 Australia Casey Stoner Loris Capirossi 2016 Austria Andrea Iannone Andrea Dovizioso 2017 Malesia Andrea Dovizioso Jorge Lorenzo 2018 Italia Jorge Lorenzo Andrea Dovizioso 2018 Austria Jorge Lorenzo Andrea Dovizioso 2021 Spagna Jack Miller Pecco Bagnaia

Inoltre, grazie alla sfortuna di Quartararo, Bagnaia ha preso anche la leadership nel Mondiale. In precedenza un solo pilota Ducati aveva comandato la classifica dopo quattro gare, proprio Stoner nel 2007. Il due volte campione del mondo aveva 86 punti in quell'occasione.

Il piemontese invece è quota 66, ma solamente l'australiano e Dovizioso nel 2015 e nel 2019, con 67, avevano fatto meglio di lui in sella alla moto italiana.

Miller invece ha totalizzato fin qui 39 punti ed è sesto nel Mondiale. Questo lascia il Ducati Lenovo Team secondo nella classifica team con 105 punti, nove in meno della Monster Yamaha. Solo in tre occasioni il team ufficiale Ducati ne aveva conquistati di più: 2007 (116), 2015 (117) e 2019 (108).

Oltre a tutto questo, i buoni risultati del Pramac Racing con Johann Zarco e Jorge Martin hanno aiutato la Ducati a piazzarsi seconda nel Costruttori con 85 punti, sei in meno della Yamaha. A questo proposito, solo nel 2007, quando Stoner aveva vinto tre delle prime quattro gare, aveva ottenuto un punto in più.

Il cambio di filosofia, dunque, sta cominciando a dare i suoi frutti, probabilmente molto prima di quanto anche i diretti interessati si sarebbero aspettati.

Tutte le vittorie della Ducati in MotoGP

#1 - Loris Capirossi, GP de Cataluña 2003 1 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #2 - Loris Capirossi - GP de Japón 2005 2 / 51 Foto di: Ducati Corse #3 - Loris Capirossi - GP de Malasia 2005 3 / 51 Foto di: Ducati Corse #4 - Loris Capirossi - GP de España 2006 4 / 51 Foto di: Ducati Corse #5 - Loris Capirossi - GP de la República Checa 2006 5 / 51 Foto di: Ducati Corse #6 - Loris Capirossi - GP de Japón 2006 6 / 51 Foto di: Ducati Corse #7 - Troy Bayliss - GP de Valencia 2006 7 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #8 - Casey Stoner - GP de Qatar 2007 8 / 51 Foto di: Ducati Corse #9 - Casey Stoner - GP de Turquía 2007 9 / 51 Foto di: Ducati Corse #10 - Casey Stoner - GP de China 2007 10 / 51 Foto di: Ducati Corse #11 - Casey Stoner - GP de Cataluña 2007 11 / 51 Foto di: Ducati Corse #12 - Casey Stoner - GP de Gran Bretaña 2007 12 / 51 Foto di: Ducati Corse #13 - Casey Stoner - GP de Estados Unidos 2007 13 / 51 Foto di: Bob Heathcote #14 - Casey Stoner - GP de la República Checa 2007 14 / 51 Foto di: Ducati Corse #15 - Casey Stoner - GP de San Marino 2007 15 / 51 Foto di: Ducati Corse #16 - Loris Capirossi - GP de Japón 2007 16 / 51 Foto di: Bridgestone Corporation #17 - Casey Stoner - GP de Australia 2007 17 / 51 Foto di: Ducati Corse #18 - Casey Stoner - GP de Malesia 18 / 51 Foto di: Bridgestone Corporation #19 - Casey Stoner - GP de Qatar 2008 19 / 51 Foto di: Ducati Corse #20 - Casey Stoner - GP de Gran Bretaña 2008 20 / 51 Foto di: Ducati Corse #21 - Casey Stoner - GP de Holanda 2008 21 / 51 Foto di: Ducati Corse #22 - Casey Stoner - GP de Alemania 2008 22 / 51 Foto di: Bridgestone Corporation #23 - Casey Stoner - GP de Australia 2008 23 / 51 Foto di: Bridgestone Corporation #24 - Casey Stoner - GP de Valencia 2008 24 / 51 Foto di: Ducati Corse #25 - Casey Stoner - GP de Qatar 2009 25 / 51 Foto di: Ducati Corse #26 - Casey Stoner - GP de Italia 2009 26 / 51 Foto di: Ducati Corse #27 - Casey Stoner - GP de Australia 2009 27 / 51 Foto di: Bridgestone Corporation #28 - Casey Stoner - GP de Malasia 2009 28 / 51 Foto di: Ducati Corse #29 - Casey Stoner - GP de Aragón 2010 29 / 51 Foto di: Ducati Corse #30 - Casey Stoner - GP de Japón 2010 30 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #31 - Casey Stoner - GP de Australia 2010 31 / 51 Foto di: Ducati Corse #32 - Andrea Iannone - GP de Austria 2016 32 / 51 Foto di: Toni Börner #33 - Andrea Dovizioso - GP de Malesia 2016 33 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #34 - Andrea Dovizioso - GP de Italia 2017 34 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #35 - Andrea Dovizioso - GP de Cataluña 2017 35 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #36 - Andrea Dovizioso - GP de Austria 2017 36 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #37 - Andrea Dovizioso - GP de Gran Bretaña 2017 37 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #38 - Andrea Dovizioso - GP de Japón 2017 38 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #39 - Andrea Dovizioso - GP de Malasia 2017 39 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #40 - Andrea Dovizioso - GP de Qatar 2018 40 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #41 - Jorge Lorenzo - GP de Italia 2018 41 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #42 - Jorge Lorenzo - GP de Cataluña 2018 42 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #43 - Andrea Dovizioso - Gran Premio de la República Ceca 2018 43 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #44 - Jorge Lorenzo - Gran Premio de Austria 2018 44 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #45 - Andrea Dovizioso - Gran Premio de San Marino 2018 45 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #46 - Andrea Dovizioso - GP de Valencia 2018 46 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #47 - Andrea Dovizioso - GP de Qatar 2019 47 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #48 - Danilo Petrucci - GP de Italia 2019 48 / 51 Foto di: Ducati Corse #49 - Andrea Dovizioso - GP de Austria 2019 49 / 51 Foto di: Michelin Sport #50 - Andrea Dovizioso - GP de Austria 2020 50 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #51 Jack Miller - GP de España 2021 51 / 51 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images