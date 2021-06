Bagnaia: "Ducati in difesa? Presto per dirlo"

Assen piace talmente tanto a Pecco Bagnaia che se l'è tatuata anche sulla pelle. Un tatuaggio legato ad un ricordo indelebile, quello della sua prima vittoria in Moto3 nel 2017. Ma poi il pilota della Ducati si è ripetuto anche nel 2019 in Moto2, nell'anno del Mondiale e comunque ha continuato ad amare le pieghe di quella che in tanti chiamano la "Cattedrale".

Alla luce di questo, il piemontese era arrivato in Olanda con delle aspettative piuttosto elevate, che non è riuscito a soddisfare nella prima giornata di prove, conclusa fuori dalla top 10. Non avendo trovato il feeling giusto nella FP1, per la FP2 la Ducati aveva preparato delle modifiche che non hanno dato i frutti sperati. Solo che in questo modo Pecco ha sprecato gli unici minuti buoni per migliorare, prima che la pioggia arrivasse a bagnare l'asfalto e a congelare la classifica.

"Non sono soddisfatto. C'è molto da lavorare, ma è un po' una costante quest'anno: a parte al Mugello, sto riscontrando sempre un po' di fatica ad entrare in pista e ad essere competitivo. E' un qualcosa su cui dobbiamo lavorare e capire perché succede. Stamattina, alla fine del turno ero riuscito a fare un passettino in avanti, ma non mi trovavo troppo bene", ha detto Bagnaia.

"Pomeriggio invece abbiamo fatto delle modifiche e preso la direzione sbagliata, quindi abbiamo buttato un po' via la possibilità di entrare nella top 10 già da oggi, perché non sono riuscito a migliorare. Però sappiamo che la direzione giusta da seguire è quella opposta e sicuramente migliorerò domani".

"La pista mi piace sempre molto qui, ma non sono contento della mia giornata ed abbiamo abbastanza da lavorare. Ma principalmente penso di essere io a dover cercare di adattarmi maggiormente alla pista".

Quella di Bagnaia però non è la sola Ducati che ha faticato. Anzi, l'unica Desmosedici GP che è riuscita ad inserirsi nella top 10 e quindi virtualmente in Q2 è quella di Johann Zarco. Tuttavia, Pecco per il momento non vuole sentir parlare di giocare in difesa.

"E' troppo presto per dirlo, perché abbiamo fatto solo un turno ed un'uscita nel secondo. E' sicuramente troppo poco per capire come va la nostra moto, poi sono convinto che nel momento in cui ci metteremo a posto riusciremo a stare là davanti. Sappiamo che le Yamaha, le Suzuki e le Honda sono molto veloci qui e noi facciamo sempre un po' più fatica, ma credo che risolveremo la situazione e magari potremo fare anche una gara all'attacco. E' una pista complicata per la nostra moto, ma quest'anno siamo riusciti ad essere già veloci su piste che lo dovevano essere".

Oltre a non riuscire a migliorarsi, il ducatista è tra i piloti che non hanno avuto modo di saggiare il grip del nuovo asfalto il condizioni di bagnato ed ha spiegato perché non è più tornato in pista nei minuti finali della FP2.

"Purtroppo avevo due setting diversi da provare sulle due moto, quindi quando ha cominciato a piovere era già troppo tardi e non siamo riusciti a fare un set-up da bagnato per entrare in pista. Però, a giudicare dai tempi, mi sembra che la pista abbia un buon grip, inoltre noi sappiamo di essere veloci sul bagnato. Però spero che ci sia asciutto, perché questa pista in condizioni normali è molto più bella", ha concluso.

