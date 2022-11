Bagnaia: "Avrei dovuto imparare la lezione di quest'anno nel 2021"

Finora nessuno era riuscito a recuperare 91 punti al leader dopo aver segnato cinque zero, quattro dei quali (Losail, Le Mans, Sachsenring e Motegi) dovuti ad errori propri, mentre il restante, a Montmelò, è stato il risultato di un incidente alla partenza di Takaaki Nakagami, che ha trascinato con sé l'italiano ed Alex Rins alla prima staccata.

A parte questo episodio, gli altri "scarti" che compaiono nel mucchio di quelli di Bagnaia sono interamente di sua responsabilità. Nonostante si trovi in una posizione privilegiata per festeggiare il Mondiale domenica prossima a Valencia, dove gli basterà tagliare il traguardo tra i primi 14, il torinese non ha remore a dire di aver commesso troppi errori.

Tuttavia, ciò che più preoccupa il pilota della Ducati è che ha impiegato troppo tempo per imparare una lezione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere chiara già nel 2021. Anche perché, una caduta nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, avvenuta quando era in testa, ha reso Fabio Quartararo campione a due gare dalla fine, entrambe poi vinte dal pilota della Ducati.

Il livello di competitività raggiunto dalla Desmosedici GP e la sua capacità di reazione hanno reso possibile una rimonta che sembrava una chimera e lo hanno portato a cambiare mentalità. Bagnaia è passato dal correre pensando al Mondiale al concentrarsi su ogni evento, ogni circuito e ogni sessione.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo nuovo approccio ha portato alla straordinaria serie di quattro vittorie consecutive e allo slancio che lo ha visto accumulare sette podi su otto possibili, fino a lasciare Phillip Island in testa alla classifica. Con tutti gli aspetti positivi che ne derivano, il #63 è consapevole che, in condizioni normali, quegli zero sarebbero stati troppo pesanti per lasciargli una qualche possibilità di corona.

"Poiché il livello è così alto, è più facile commettere un errore. Ogni volta che sono caduto è stato perché sono andato al limite e ho spinto troppo. Avrei dovuto imparare la lezione dell'anno scorso. Perché, con il potenziale che abbiamo, avrei dovuto fare molti più punti di quelli che ho fatto", ha detto Bagnaia in una conversazione con Motorsport.com qualche giorno fa.

Per Pecco, la grande differenza tra questo campionato e quello scorso è la mancanza di consistenza che ha sofferto nella prima parte del calendario, ma che ha colpito Quartararo nella seconda. Al di là dell'autocritica, l'allievo di Valentino Rossi non esita affatto quando gli si chiede se, con quei cinque zero in mente, la posizione privilegiata che occupa ora che tutto è da decidere sia più merito suo o demerito degli altri.

"Tutti i piloti hanno avuto momenti positivi e negativi, ma nessuno ha fatto la differenza come me nella seconda metà della stagione. Per questo penso di essermi guadagnato la mia posizione", ha detto Bagnaia.