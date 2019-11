Aspar: “Per me è difficile che Lorenzo torni a vincere presto”

Aspar, che verrà proclamato Leggenda della MotoGP durante il prossimo Gran Premio di Valencia (nome fino ad ora conferito solo ad altri tre piloti spagnoli: Álex Crivillé, Ángel Nieto e Dani Pedrosa), ha partecipato nella giornata di martedì ad un incontro organizzato dall’agenzia Europa Press in cui ha parlato del motociclismo attuale.

Il tre volte campione del mondo 80cc ed una volta in 125cc tra il 1986 ed il 1988, ha elogiato la grande stagione ed il periodo di splendida forma di Marc Marquez, che quest’anno ha conquistato il suo ottavo titolo mondiale. Tuttavia, l’ex pilota spagnolo pensa che per Marquez sia dura raggiungere la cifra record di 15 mondiali, detenuta da Giacomo Agostini.

Per quanto riguarda i due italiani con il maggior numero di mondiali, Agostini e Rossi, Aspar afferma: “Marc ha 26 anni e già vanta otto titolo, può arrivare a 15, ma sarà difficile superare Agostini. Valentino potrà superarlo, batterà molti record”.

Al momento di sottolineare le chiavi del successo di Marquez, Aspar mette in risalto la sua voglia di vincere: “Marc continuerà a vincere titoli se continua ad avere questa fame di vittoria che lo differenzia dagli altri. Ha una mentalità pazzesca e non si lascia intimidire da nessuno”.

L’ex pilota iberico ha parlato anche dell’altra faccia del team Honda, ovvero del compagno di squadra di Marquez, Jorge Lorenzo: “È stato coinvolto in una situazione enorme. Jorge ha un altro stile di guida, è molto più delicato e pulito, non si è adattato alla Honda come Marc, che invece è più aggressivo”.

“Lorenzo si è avvicinato molto ai piloti davanti a Barcellona, poi è caduto ad Assen e si è infortunato alla schiena, lì è cambiato tutto. Prima era a poca distanza da Marquez, ma con la caduta le cose sono peggiorate. Per me è difficile che possa tornare a vincere presto”.

Secondo Aspar, la soluzione per il maiorchino è tornare a divertirsi facendo il suo lavoro: “Deve divertirsi in sella alla moto, ma questo ora non lo sta facendo. Deve rientrare fra i primi cinque per poter pensare di vincere un mondiale”.