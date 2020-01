Arriva il primo rinnovo: Vinales e Yamaha insieme sino al 2022

Questa stagione sarà fondamentale per tanti piloti, visto che praticamente tutti i rider presenti in griglia hanno il contratto con la scadenza fissata al 31 dicembre 2020. In particolare c'è grande attesa per la decisione che prenderanno Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi.

Il pilota spagnolo sembra orientato a rinnovare ancora una volta con Honda, ma potrebbe essere affascinato dall'affrontare una nuova sfida in Ducati. Dovi, invece, potrebbe restare a Borgo Panigale, decidere di cambiare aria o addirittura optare per il ritiro (scelta decisamente remota al momento). Infine il Dottore dovrà valutare in questo primo scorcio di stagione se è ancora competitivo ad alti livelli per continuare per un altro biennio.

Intanto però a togliersi dal mercato ci ha pensato Maverick Viñales, che ha deciso di rinnovare con la Yamaha per altre due stagioni. Lo spagnolo ha così dichiarato: "Sono molto felice perché sento di poter mantenere la mia squadra. Questo è il mio secondo anno con questa squadra di lavoro e dopo avrò ancora altri due anni. Sono molto emozionato. Penso che se continuiamo a lavorare duramente stiamo andando nella direzione giusta. Per me è stato molto importante fare questo annuncio prima dell'inizio della stagione".

Il rider iberico ha poi proseguito: "Voglio essere in grado di concentrarmi completamente sulla stagione 2020. Non voglio passare troppo tempo a pensare al futuro. Non c'erano ragioni per non restare in Yamaha, mi sento come in famiglia. Il nostro obiettivo principale è quello di diventare campione del mondo e cercare di riportare la Yamaha al primo posto".

