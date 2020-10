Aragon, nuovo programma: la MotoGP correrà alle 15

Le difficilissime condizioni climatiche trovate oggi a Motoland Aragon hanno portato la direzione gara a rivedere completamente il programma delle giornate di sabato e di domenica del Gran Premio di Aragon.

Questa mattina i piloti della Moto3 erano stati costretti a scendere in pista alle ore 9, quando la temperatura era di appena 6 gradi, inoltre soffiava un vento molto forte. Per i piloti, dunque, già solo riuscire a tenere le moto in piedi è stata una vera e propria impresa.

Non a caso, quando è stato il momento di mandare in pista la MotoGP è stato deciso di attendere che la temperatura dell'asfalto arrivasse almeno a 10 gradi e quindi la FP1 è iniziata alle ore 10:25.

Per la giornata di domani era stato quindi inizialmente pensato di iniziare il programma con 30 minuti di ritardo, in maniera tale da mandare la Moto3 in pista alle 9:30 e confermare la MotoGP alle 10:25. In questo modo, sarebbero rimasti invariati gli orari delle qualifiche

Tuttavia, dopo averne discusso in Safety Commission con i piloti, è stato deciso di ritardare ulteriormente il programma mattutino, che quindi inizierà alle 10:00 con la Moto3, rinviando la FP3 della MotoGP alle 10:55.

Questo però comporterà uno spostamento di 40 minuti anche per quanto riguarda le qualifiche, che scatteranno alle 13:15 con quelle della Moto3, mentre il semaforo verde della Q1 di MotoGP inizierà alle 14:50 e quella della Moto2 alle 15:50.

Proprio per questioni di sicurezza legate al freddo, è stato quindi deciso di modificare anche il programma domenicale, con i Warm-Up rinviati di ben un'ora e 20 minuti che inizieranno quindi alle 10. Posticipate di un'ora anche tutte le gare: la Moto3 scatterà alle 12:00, la Moto2 alle 13:20 e la MotoGP alle 15.

Ecco quindi come cambia il programma di sabato e domenica:

Sabato 17 ottobre

10:00-10:40 - FP3 Moto3

10:55-11:40 - FP3 MotoGP

11:55-12;35 - FP3 Moto2

13:15-13:55 - Qualifiche Moto3

14:10-14:40 - FP4 MotoGP

14:50-15:30 - Qualifiche MotoGP

15:50-16:30 - Qualifiche Moto2

Domenica 18 ottobre

10:00-10:20 - Warm-Up Moto3

10:30-10:50 - Warm-Up Moto2

11:00-11:20 - Warm-Up MotoGP

12:00 - Gara Moto3

13:20 - Gara Moto2

15:00 - Gara MotoGP