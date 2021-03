Aprilia RS-GP 2021: lo streaming dalle ore 14:30

Ormai mancano solamente poche ore, poi finalmente i motori della MotoGP si riaccenderanno sul tracciato di Losail, dando il via alla stagione 2021 con i primi test collettivi. Nel frattempo, però, abbiamo ancora alcune moto da scoprire e oggi è la volta dell'Aprilia.

Essendo l'unica che gode ancora delle concessioni, la Casa di Noale è quella che probabilmente ha avuto più libertà di manovra per sviluppare la RS-GP, a fronte dei congelamenti con cui deve fare i conti la concorrenza. Non a caso, in un test andato in scena un paio di settimane fa a Jerez de la Frontera, sono già stati provati un nuovo motore alleggerito ed un pacchetto aerodinamico inedito.

C'è molta attesa quindi per scoprire le forme della moto che sarà portata in pista nel 2021 da Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, che sarà svelata a Doha quando in Italia saranno le ore 14:30, con una diretta online che potrete seguire anche qui su Motorsport.com.