Aprilia conferma Savadori e Smith, ma per ora non sceglie

Resta ancora un alone di mistero riguardo al compagno di squadra di Aleix Espargaro in Aprilia nella prossima stagione, anche se la entry list provvisoria della MotoGP 2021 diffusa stamani dalla FIM potrebbe aver fatto un po' di chiarezza.

In tarda mattinata, infatti, la Federazione Internazionale ha ufficializzato l'elenco iscritti della prossima stagione della classe regina e in questo figurava il nome di Lorenzo Savadori, campione italiano Superbike, che ha disputato le ultime tre gare in sella alla RS-GP al posto di Bradley Smith.

Pochi minuti più tardi, però, è arrivato un comunicato da parte della Casa di Noale, che ha spiegato di aver confermato sia il pilota di Cesena che quello britannico, che in questo 2020 erano i suoi collaudatori, ma sono stati chiamati a sostituire Andrea Iannone in seguito alla squalifica per doping dell'abruzzese. Il tutto però senza indicare chi dei due sarà il titolare e chi invece farà solo il collaudatore.

Proprio il prolungamento della pena di Iannone, portata dal TAS da 18 mesi a quattro anni, ha messo l'Aprilia nella difficile condizione di dover trovare un pilota da affiancare al confermato Espargaro quando ormai i tasselli del mercato erano già andati al loro posto, visto che Massimo Rivola ed i suoi uomini avevano deciso di attendere l'esito finale della vicenda del pilota di Vasto, credendo alla sua innocenza.

La Casa di Noale ha quindi approcciato tre giovani della Moto2. Il primo tentativo è stato quello fatto con Marco Bezzecchi, ma dalla VR46 è arrivato un secco no circa la possibilità di liberare il talento romagnolo. Poi è stata la volta di Fabio Di Giannantonio, è la cosa curiosa è che in questo caso il veto è arrivato da Fausto Gresini, quindi dal proprietario del team che gestisce le RS-GP in pista, che però nel 2022 potrebbe anche non essere più legato a Noale.

L'ultimo no è stato quello dello statunitense Joe Roberts, che in questa stagione aveva mostrato alcuni lampi importanti, ma evidentemente non si sente ancora pronto per il salto in MotoGP e vuole cercare ancora fortuna nella classe di mezzo, visto che è stato scelto dal Team Italtrans per sostituire il campione del mondo Enea Bastianini.

"Non è un segreto, abbiamo offerto una opportunità a tre giovani piloti perché ritenevamo che il nostro progetto potesse essere molto interessante per dei giovani talenti, ma non si sono sentiti ancora pronti al grande salto e allo stesso tempo i teams per i quali si sono impegnati per la stagione 2021 hanno preferito trattenerli. Ne prendiamo correttamente atto rispettando la loro decisione" ha confermato il Rivola nella nota diffusa da Aprilia Racing.

"Preferiamo continuare coi nostri piloti piuttosto che scegliere soluzioni ancora aperte ma che non ci convincono pienamente. Anche nelle difficili condizioni di questa stagione, particolarmente penalizzanti per un progetto al suo esordio, la moto si è migliorata tantissimo e ha ridotto significativamente i distacchi sia in gara sia in prova su praticamente tutti i circuiti".

"Aleix ha chiuso in crescendo e proprio ieri ha girato in gara coi tempi dei migliori. Anche Lorenzo ha mostrato progressi importanti in solo tre gare e sappiamo di poter contare sulla professionalità e l’esperienza di Bradley. Aleix sarà ovviamente la nostra punta, la seconda guida, e quindi il ruolo di tester, saranno decisi al termine del programma di test invernali" ha concluso.