Alex Marquez: "Voglio essere Rookie of the Year 2020"

Alex Marquez può finalmente indossare i colori del suo nuovo team. Da quest'anno è il nuovo pilota del Repsol Honda Team e nuovo compagno di squadra del fratello Marc Marquez in MotoGP.

Il pilota di Cervera, campione del mondo in carica di Moto2, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del team parlando di vari aspetti. Soprattutto della stagione ormai alle porte, in cui debutterà non solo con la nuova squadra, ma anche nella categoria regina del Motomondiale.

Alex, che effetto fa indossare i colori di Repsol Honda e HRC?

"Essere qui con il team honda Repsol è un sogno che diventa realtà. E' un grande onore vestire questi colori. Sono davvero felice e molto orgoglioso. ormai sono abituato a vedere Marc con questi colori, ma non certo me. E' speciale".

Sei esordiente in MotoGP e ti trovi a correre nel team campione del mondo, per una delle Case più prestigiose del Motomondiale...

"Credo che per ogni esordiente sia un sogno essere qui, ma anche un obiettivo. Dopo aver vinto la Moto2 il desiderio è sempre quello di essere un pilota ufficiale. Mi trovo nel team con più storia nella MotoGP, ed è un onore. So che sarà una sfida, ma sarà una bella sfida. Sin dal primo momento ho sempre detto di aver voluto questa opportunità. Darò tutto".

Qual è il tuo obiettivo per la prima stagione nella classe regina delle due ruote?

"L'obiettivo per la prima stagione sarà quello di diventare Rookie of the Year, ma non voglio parlare di posizioni o altro. ora sono concentrato perché devo capire la moto e devo migliorare il mio feeling e la confidenza. prima del Qatar potrò capire quale sarà la nostra reale posizioni a inizio anno e cosa potrò fare nella prima gara della stagione".

Quale sarà il tuo rapporto con tuo fratello Marc?

"Condividere il box con mio fratello sarà un momento speciale. Ma dovremo mantenere un approccio naturale, come se fosse una situazione normale. Sappiamo di essere fratelli, ma nel team dovremo essere professionali. Siamo due piloti differenti, dunque dovremo lavorare ognuno nel suo modo. Per me sarà comunque un vantaggio avere un campione del mondo al mio fianco, perché potrò studiare un sacco di dati e capire bene come dovrò guidare la Honda. Mi aiuterà a capirne i segreti".