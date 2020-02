Alex Marquez: "Tutti i piloti Honda stanno soffrendo"

Alex Marquez non è stato in grado di girare quanto avrebbe voluto in occasione dei test in Qatar a causa di una forte influenza che lo ha debilitato notevolmente. Per lo spagnolo questo è stato un grave handicap dato che ha bisogno di conoscere la nuova categoria e, soprattutto, una Honda RC213V 2020 piuttosto complessa.

“Sono ancora influenzato, così alla fine ho deciso di fermarmi. Mi sento leggermente meglio di ieri, ma sono arrivato alla fine della giornata senza forze”.

Più che la malattia passeggera, ciò che preoccupa maggiormente Alex sono le performance di una Honda che ancora non funziona come previsto.

“Tutti i piloti Honda stanno soffrendo. Abbiamo bisogno che la moto curvi meglio e trovi maggiore stabilità in ingresso curva”.

“C’è ancora molto lavoro da fare. Tutti i piloti Honda perdono molto nelle curve veloci. Era un qualcosa che mi attendevo data la conformazione del tracciato, ma non pensavo fosse così evidente”.

Nel corso dei test di Sepang, Alex ha compiuto dei buoni passi avanti ma in questi primi due giorni in Qatar non si è assistito ad alcun progresso.

Il suo miglior tempo di questa domenica è stato di 1’55’’725, un crono più rapido rispetto a quello ottenuto nella giornata di ieri ma che non gli ha impedito di concludere il turno 19°.

“Non mi sento molto bene in sella alla moto, soprattutto a metà curva. Vedremo se nei test di domani potremo cambiare il set-up”.