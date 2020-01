Alex Marquez: "Obiettivo? Voglio essere Rookie of the Year"

Alex Marquez si appresta a vivere la sua prima stagione in MotoGP. Per lo spagnolo è un vero e proprio sogno che si realizza anche perché non solo guiderà per il Repsol Honda Team, ma sarà anche compagno di squadra del fratello Marc. Il #73 però ha davanti a sé un compito arduo: quello di svincolarsi dallo scomodo cognome.

Nella prima uscita ufficiale con il nuovo team l'iberico ha così dichiarato: "Per me si tratta di un sogno che diventa realtà, è un onore incredibile avere questi colori e indossare questa maglietta. Sono davvero contento di questa opportunità, ero abituato a vedere Marc con questi colori, ma non certo io. Penso che tutto questo sia un sogno per ogni rookie, è un onore guidare per il team che ha la maggiore storia nel paddock della MotoGP".

L'ingaggio di Alex Marquez è arrivato in seguito all'annuncio da parte di Jorge Lorenzo di volersi ritirare dall'attività agonistica. Il #73 aveva un contratto per un altro anno in Moto2 con il team Marc VDS, ma appena ha ricevuto la chiamata dalla Honda ha subito deciso di fare il grande salto.

Per il prossimo anno lo spagnolo però ha già un obiettivo ben preciso: "Posso dire che voglio essere Rookie of the Year. Per quanto riguarda, invece, le posizioni nelle singole gare non saprei, in questo momento mi sto concentrando sulla comprensione della moto. Prima del Qatar sarò in grado di capire in quale posizione potremo essere nella prima gara".

Infine il piccolo di casa Marquez ha così concluso: "Quando cominci a correre immagini sempre cose del genere nei tuoi sogni, ma è difficile. Ci sono molte ore di allenamento, tante gare e una moltitudine di cose che possono accadere nella carriera di un pilota. Ho cominciato nel campionato spagnolo con Repsol e ho vinto nel 2012. Nel 2014 poi ho cominciato un nuovo progetto in Moto3 e la HRC era alle mie spalle ed abbiamo vinto al primo anno. Dopo tutti questi anni tornare qui è un sogno per me, non vedo l'ora".