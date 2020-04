Alex Márquez: “Non voglio guadagnarmi il rinnovo senza risultati”

Solo cinque dei 22 piloti che formano la griglia di partenza della MotoGP attuale hanno rinnovato i rispettivi contratti oltre il 2020. Questo fa sì che ci sia una grande incertezza per tutti gli altri, senza sapere cosa succederà a breve termine. Tra questi piloti figura il debuttante Álex Márquez che, dopo aver conquistato il titolo in Moto2, ha esordito in MotoGP nel team ufficiale Honda in sostituzione del ritirato Jorge Lorenzo.

HRC ha firmato con il più giovane dei fratelli Márquez un contratto per una sola stagione, il 2020. Questa, a causa della pandemia del Coronavirus, non è ancora iniziata e non c’è una previsione chiara su quando possa partire. Tra le molte idee sorte durante la sospensione della stagione, c’è stata quella di congelare i contratti in vigore dei piloti in vista del 2021. Questo implicherebbe il rinnovo automatico di Álex con Honda, un’ipotesi che però non entusiasma l’esordiente.

In un’intervista a Mundo Deportivo, il campione Moto2 in carica afferma: “Vorrei solo poter cominciare le gare ed ottenere buoni risultati, è l’unico modo per poter rinnovare con Honda. Un rinnovo non conquistato in pista non è ciò che fa per me, come pilota non mi piacerebbe. Spero che non succeda e che possiamo disputare molte gare quest’anno”.

“In quanto a voglia di correre non sono secondo a nessuno, lo desidero moltissimo – prosegue Márquez – è un team con gente nuova, ho molta voglia di continuare ad adattarmi, di conoscere il progetto e di esserne coinvolto al massimo. Stare fermi per un debuttante è un handicap grande per quando si tornerà in pista, ma non ci resta che avere pazienza, ora la priorità è che tutto si risolva”.

Dorna nel frattempo sta lavorando duramente per cercare le soluzioni migliori di una ripartenza. I più ottimisti lo ipotizzano per settembre con soluzioni che hanno molteplici possibilità. Il minore dei fratelli Márquez, che non si dice contrario a correre a porte chiuse, afferma: “Se bisogna arrivare al 2021, sono il primo a dire di sì, senza problemi. È il nostro lavoro, la nostra passione, perché no, potremmo festeggiare un capodanno nel paddock. Non ho problemi, sarebbe come i test, ma è un gran premio. L’importante è che tornino le gare e che siano sicure per tutti”.

Il 'debutto' di Alex Márquez in MotoGP