Alex Marquez: "Non consiglierei a Marc di rompere il contratto, deve seguire l'istinto"

Lunedì è trascorso esattamente un anno dall'annuncio del passaggio di Alex Marquez al team Gresini-Ducati, nel bel mezzo del Gran Premio d'Olanda 2022. Tuttavia, la partenza del più giovane dei Marquez dalla Honda era in agguato da settimane, quando il pilota ha capito che con quella moto non avrebbe avuto modo di progredire nella sua carriera. Il che lo ha portato, dice, a prendere prima la decisione di lasciare la HRC, e poi a trovare una destinazione, la squadra faentina.

Domenica ad Assen, Alex ha concluso la gara al sesto posto e si avvia alla pausa estiva al decimo posto nella classifica generale del Mondiale con 63 punti, 131 dietro al leader Pecco Bagnaia.

Dopo la gara, ad Alex è stato chiesto se avrebbe trascorso le vacanze con suo fratello Marc Marquez, che secondo le sue stesse parole sta attraversando il suo peggior momento sportivo.

"Cercheremo di divertirci, di staccare la spina a entrambi, cosa di cui alla fine sono sicuro abbia più bisogno lui, e soprattutto di recuperare bene fisicamente, che è la cosa più difficile", ha detto Alex.

"Sì, sì, sì, sì", ha risposto quando gli è stato chiesto se fosse contento di aver lasciato Honda in tempo. "C'è stato un momento in cui non avevo una moto per l'anno successivo (2023), ma avrei lasciato comunque, mi era chiaro".

Una strada che, un anno dopo, suo fratello Marc sta seriamente pensando di intraprendere.

"Non mi addentrerò in questa decisione, penso che sia qualcosa che ogni pilota deve provare. Ha un contratto, come ha detto, quindi ci sono molte altre cose, non gli consiglierei mai di rompere un contratto. Ma bisogna sempre seguire il proprio istinto e fare quello che si sente in quel momento, come ho sentito io l'anno scorso", è stata la sua riflessione.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bilancio di metà stagione

Per il giovane Marquez questa è la prima stagione con il team Gresini ed alla guida di una Ducati, e con la pausa estiva è tempo di fare un bilancio.

"In questa prima parte dell'anno, in termini di prestazioni e velocità mi sono sentito molto bene, molto meglio di quanto mi aspettassi all'inizio della stagione. Forse la fortuna non ci ha assistito, ma dobbiamo inseguire la fortuna. In campionato non è la posizione (10°) che volevo, o che avevo immaginato, ma c'è la velocità. Sono contento, non vedo l'ora di riposare e, soprattutto, di tornare a Silverstone, che è una pista che mi piace molto", è stato il suo giudizio.

Tra le Ducati, quella di Alex è la sesta in classifica generale, ma al di là dei numeri, il pilota di Gresini valuta le prestazioni a seconda delle circostanze.

"Dipende dal circuito. Al Mugello eravamo vicini a Pecco, ma ad Assen eravamo più lontani. Ad Austin eravamo vicini a vincere la gara. Ma il primo anno con una moto nuova è così, ci saranno circuiti che si adattano meglio a noi e altri che non si adattano tanto. Soprattutto, sono adatti a noi quando la base che abbiamo funziona fin dalle prime prove. In quel caso, l'intero fine settimana si adatta molto meglio a noi", ha detto il pilota di Cervera.

Alex Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images