Alex Marquez: "Marc, tranquillo, sono già qui!"

Alex Marquez ha centrato il suo primo podio nella classe regina. Il campione del mondo della Moto2 è stato il primo pilota a portare una Honda nella top 3 in questa stagione. Lo ha fatto in una gara che si è disputata sul bagnato, nella quale però ha avuto modo di esibire il suo talento ed il suo controllo, sapendo attaccare senza rischi al momento giusto, quindi quando contava.

"Era da novembre che non guidavo sotto alla pioggia, ma mi sono sentito molto bene, con tanta trazione. Ci siamo riusciti usando la gomma media davanti, che dava un grande supporto. Volevo usare la media anche dietro, ma sarebbe stato un errore, come abbiamo visto con Zarco, che è stato molto veloce alla fine, ma all'inizio ha sofferto molto. E' stata una buona giornata per la Repsol Honda. Ora dobbiamo provare a replicare sull'asciutto ed è la cosa più difficile" ha detto Alex dopo aver conquistato il suo primo podio.

Alex ha fatto una bella rimonta, approfittando anche degli errori, ma attaccando nel finale, quando è riuscito a superare piloti più esperti come Pol Espargaro ed Andrea Dovizioso.

"Onestamente, in ogni momento, ho sempre pensato di poter rimontare. Quando sono arrivato dietro a Crutchlow, ho pensato: 'Perché no?'. Ho perso molto tempo con Cal e dopo con Dovi, quindi Petrucci è scappato. Se fossi passato prima, forse ce la saremmo potuta giocare all'ultimo giro, ma non so".

Alex ha perso diversi giri infatti per riuscire a superare Dovizioso.

"E' un grande staccatore e poi va forte sul rettilineo. Il sistema che gli permette di abbassare la moto gli dà qualcosa in più. Una volta in curva ero più veloce, ma non ingresso, inoltre Dovi è una vecchia volpe. Ma la Honda si è comportata molto bene oggi, tutto il pacchetto è stato molto buono e sono stato in grado di salire sul podio" ha ricordato Alex.

Si è parlato molto di Alex quest'anno, della sua promozione a sorpresa in MotoGP dopo il ritiro di Jorge Lorenzo, ma anche del già annunciato passaggio in LCR nel 2021.

"Ho sempre creduto che il podio fosse possibile e più che altro, visto come sta andando la stagione, sapevo che avrei dovuto sfruttare le opportunità come oggi. Sapevo che la moto si comporta bene sul bagnato, l'avevo già visto in molte gare di Marc (il fratello), ma ho dovuto fare il resto. Alla prima curva mi sono toccato con Oliveira, ma poi sono riuscito a concentrarmi e a trovare il mio ritmo".

"Quando ho visto che mancavano 11 o 12 giri ero ancora un po' indietro, ma c'era ancora parecchia strada da fare, quindi ho deciso di provare ad andare più avanti, correndo qualche rischio".

Un podio che sottolinea la qualità del più giovane dei fratelli Marquez.

"Non mi sento vendicato, un podio sull'acqua non significa molto, ma ti fa continuare a crederci. Ho fatto il salto in MotoGP al momento giusto e stiamo facendo le cose per bene" ha detto Alex, prima di esclamare: "Marc, tranquillo, sono già qui!".