Alex Marquez: "Marc pessimista, sa di essersi fatto molto male”

Dopo una lunga attesa, Alex Marquez ha potuto debuttare in MotoGP in sella alla Honda ufficiale del team Repsol nel Gran Premio di Spagna. Il catalano ha conquistato i suoi primi punti nella classe regina grazie al 12esimo posto ottenuto al traguardo.

Tuttavia, il suo entusiasmo per il debutto è stato condizionato dalla caduta con infortunio del suo compagno di squadra e fratello maggiore, Marc Marquez. Questa, unita alla caduta di Cal Crutchlow nel warm up con conseguente frattura dello scafoide che non gli ha permesso di correre, lascia Honda con solamente 10 punti in classifica, i 6 conquistati da Takaaki Nakagami ed i 4 di Alex.

A fine gara ed una volta che i medici hanno terminato tutti gli esami su Marc, suo fratello Alex ha potuto vederlo nel Centro Medico del circuito per capire come fosse il suo stato d’animo: “Le sensazioni non sono buonissime, alla fine nessun pilota è mai contento quando si fa male. Marc sa di essersi fatto molto male e non è ottimista. Spero che i tempi di recupero siano i più brevi possibile, ma in questo momento non si sa quanto saranno lunghi”.

Alex ha potuto parlare qualche minuto con suo fratello e ha riferito parte della conversazione: “Mi ha detto che ciò che più gli fa rabbia è che voleva passare Vinales e gli era veramente molto vicino dopo la rimonta fatta fino a quel momento. Questa cosa ti fa sentire impotente, visto che si è trattato di un errore da niente. Ma questo è il mondiale e può succedere a chiunque”.

Nonostante Marc debba operarsi il prossimo martedì, Alex non mette il dubbio il fatto che tornerà presto: “Mentalmente non è la cosa migliore che ti possa succedere, ma sappiamo com’è Marc e sono sicuro che imparerà da questa situazione e tornerà più forte”.

Ad inizio gara, Marc era al comando quando è stato protagonista di un lungo che lo ha relegato al fondo del gruppo,. È rientrato in pista in 16esima posizione, proprio davanti a suo fratello: “Dopo essere uscito dalla pista ha faticato un po’ per un paio di giri per pulire le gomme e riprendere il ritmo. Poi però si è ripreso e sapevo che sarebbe arrivato molto avanti, anche se non mi aspettavo così tanto. Pensavo che poteva finire sesto o settimo, ma non che lottasse per il podio”.

“Quando l’ho visto a terra ho pensato che quella è una curva in cui si va molto veloci e ci si può fare male. Storicamente, lì si sono infortunati molti piloti. Spero che possa tornare presto, perché Marc è un punto di riferimento per tutti e ci indica la strada”.

