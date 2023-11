Alex Marquez: "Marc in Gresini troverà l'ambiente di cui ha bisogno ora"

Alex Marquez ha ritrovato se stesso nella stagione 2023 della MotoGP. Dopo un periodo difficile alla Honda, il pilota di Cervera ha affrontato questa stagione con la necessità di riaffermarsi, cosa che ha fatto in sella alla Ducati del Gresini Racing, finendo sul podio e nella top 10 in diverse occasioni.

Appena rientrato dalla Thailandia e da una tripletta in cui si è lasciato alle spalle il recente infortunio alle costole, il pilota catalano ha analizzato per Motorsport.com come sta andando l'anno e guarda anche al futuro, visto che nel 2024 condividerà il box con il fratello Marc.

Quali sono le tue sensazioni sulla Thailandia? Hai avuto un incidente, ma è stato un weekend positivo dopo l'infortunio...

"L'Australia è andata meglio di quanto mi aspettassi. Fisicamente ero molto più infortunato, è un circuito che mi piace e avrei potuto fare bene. Ma la Thailandia mi lascia un buon sapore in bocca. È vero che non siamo riusciti a finire la gara a causa dell'incidente, ma eravamo in lotta nel gruppo di testa. E dopo l'infortunio che ho avuto, sono ottimista per il finale di stagione. Ne mancano ancora tre, ma dobbiamo finire di più".

Come va l'infortunio?

"Direi al 90%, più o meno. È vero che ho ancora qualche fastidio. Soprattutto fisicamente devo rimettermi in sesto, perché sono stato fuori gioco per quattro settimane. L'Australia e la Thailandia sono stati ottimi allenamenti dal punto di vista fisico, ma questa settimana sarà importante per arrivare in Malesia più in forma e non dover gestire così tanto il weekend".

È vero quello che dice Marco Bezzecchi, ovvero che fermarsi costa molto e che per questo ora i piloti stanno spingendo di più per rientrare dopo l'infortunio? Ha detto che non voleva perdere troppo tempo, e che anche Enea Bastianini ne ha risentito...

"Sì, forse. Ora Bastianini, le persone che non lo vedono competitivo, è così, è stato fermo per molto tempo. Per esempio, quando Marc è tornato ed è stato veloce fin dall'inizio, ma non è normale. Sono moto che vanno forte, con le quali devi avere tutto sotto controllo, ed è difficile. Ma saltare una gara o due significa non avere il loro stesso ritmo. E soprattutto in un giro, o in una gara, è più difficile tenere il ritmo".

Le prospettive per le ultime tre gare dell'anno sono di positive. Ti poni dei limiti?

"Tornare a quella velocità, confermare la velocità che avevamo in Thailandia. Da Misano abbiamo apportato alcune modifiche importanti alla messa a punto della moto, che sembrano aiutarmi molto per il mio stile di guida, e in Australia e in Thailandia siamo stati molto veloci. Vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa di più, a finire di mettere a punto tutto e, perché no, a conquistare qualche podio. Questo sarebbe l'obiettivo da qui alla fine dell'anno, per poi iniziare bene il 2024".

Hai parlato di un miglioramento a Misano: come sono gli aggiornamenti della moto? Sei soddisfatto di quello che hai ottenuto durante l'anno?

"La moto è la stessa dall'inizio dell'anno. Sì, hanno apportato alcuni aggiornamenti, ma molto piccoli. Il cambiamento ha riguardato più che altro l'assetto, la geometria. È una moto abbastanza diversa, abbiamo avuto la stessa moto dall'inizio dell'anno, geometria e tutto il resto, e c'è stato un momento in cui eravamo un po' fermi, per così dire, e non vedevamo dove potevamo migliorare la base che avevamo. E il grande cambiamento a Misano, nel test, che è stato anche un suggerimento della Ducati, ci ha aiutato ad avere molto più margine e a finire la messa a punto".

Ducati come sta gestendo i piloti che non dispongono di una moto ufficiale?

"C'è il vantaggio di poter disporre di tutti i dati della GP23. Non c'è molta differenza, ogni anno è un'evoluzione, non una grande rivoluzione. E il telaio, tutto quanto, è lo stesso. E questo aiuta a vedere tutto molto più simile nella telemetria. Cambiano alcuni aspetti dell'aerodinamica, alcuni del motore, ma la moto è molto simile. Loro ti guidano, ti aiutano molto. E avere la moto dell'anno precedente significa avere tutti i dati, tutta l'elettronica pronta quando si arriva sul circuito. Per certi versi, la vita è un po' più facile".

Ovviamente uno dei punti chiave in Gresini è l'arrivo di tuo fratello il prossimo anno. Cosa pensa di trovare a Gresini in termini di peculiarità della struttura? Perché ho la sensazione che quest'anno tu sia stato più a tuo agio, aperto con le persone, tranquillo. Non so se pensi che questo possa aiutare tuo fratello...

"È vero che quando i risultati vanno bene, tutto aiuta, sei più rilassato, sei più aperto, sei molto più tranquillo. Ma anche l'atmosfera che si respira all'interno del box, nell'hospitality. È vero che mi sono sentito molto a casa, nel mio ambiente, fin dal primo momento. Giochiamo, facciamo le battute che vogliamo, ma siamo professionali quando è il momento di esserlo. Credo che Marc troverà l'atmosfera di cui ha bisogno in questo momento, che è quella di una famiglia, di godersi di nuovo le corse, di avere ed apprezzare tutti i piccoli dettagli di una squadra. Credo che per lui non ci sia squadra migliore di Gresini per tornare ad essere competitivo, per godersi di nuovo le corse. Alla fine quando ci si diverte si va forte, ma la squadra e tutto l'ambiente devono aiutare".