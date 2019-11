Alex Marquez: "Lavorare con il nuovo team è la cosa più importante"

Il nuovo pilota della HRC è stato quello che ha messo insieme più giri del tracciato andaluso, ad eccezione di Franco Morbidelli, arrivato a quota 75. Il suo miglior crono, un 1'39"413, gli è valso invece il 17esimo posto in classifica, staccato di 2"2 dal leader Maverick Vinales.

Dopo aver debuttato in sella alla RC213V la scorsa settimana nei test di Valencia, ma nel box del Team LCR, Alex ieri ha lavorato per la prima volta nel garage della Repsol Honda, nel quale per la stagione 2020 ha ereditato i tecnici che quest'anno hanno lavorato con Jorge Lorenzo.

Con la moto dotata di carene con i colori HRC, Alex è stato in grado di migliorare il suo feeling, completando la giornata senza incappare in nessuna caduta.

"Sono felice, stiamo migliorando. Rispetto a Valencia questo circuito mi piace di più e fin dall'inizio mi sono sentito più competitivo, lavorando con il mio team della prossima stagione. Questa è la cosa pià importante" ha spiegato Alex a fine giornata.

"Abbiamo provato piccole cose, ma ci siamo concentrati maggiormente sul miglioramento delle linee, dello stile di guida e dell'uso della gomma usata. Peccato che alla fine, a causa della pioggia, non siamo stati in grado di montare una gomma nuova, ma in sintesi sono felice per la giornata".

A Valencia, Alex ha lavorato nel box LCR, quindi ieri ha avuto per la prima volta nella sua carriera l'occasione per dividere il box con il fratello Marc.

"Non l'ho visto, ognuno si è concentrato sul proprio lavoro. Ha molte cose da provare e io penso al mio miglioramento, cercando di progredire poco alla volta e di avvicinarmi sempre di più" ha detto.

Il fatto di aver girato a Jerez sembra essere positivo per il giovane pilota della Honda.

"Non dirò che è il mio circuito preferito, ma il mio stile di guida è adatto alle sue caratteristiche. Valencia è stata un po' critica anche a causa della temperatura, poi la caduta avvenuta quasi subito ha cambiato i piani. Qui invece mi sento meglio".

A Valencia, nella prima giornata, erano caduti entrambi i fratelli Marquez, ieri a terra c'è finito solamente Marc, che si è anche procurato una sublussazione alla spalla destra, che però non pare nulla di grave.

"Non ho parlato con lui, non l'ho visto per tutto il giorno" ha insistito.

Nel suo primo test a Valencia, Alex è stato al centro dell'attenzione, mentre in questa seconda uscito tutto è rientrato nella "normalità".

"Ho provato le stesse cose, ciò che mi rende conto è che sto già lavorando con il mio team, che sto conoscendo Ramon (Aurin) e tutti i meccanici. Questa è la cosa più importante" ha concluso il pilota di Cervera.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan