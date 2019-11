Alex Marquez: l'arma Honda per convincere Marc a rinnovare

La prossima stagione sarà molto movimentata per quanto concerne il mercato. Praticamente tutti i piloti di MotoGP sono in scadenza e si prevedono grandi cambiamenti. Gli occhi di tutto il paddock sono naturalmente puntati sulla situazione che c'è in Honda.

Marc Marquez è in scadenza e da anni riceve una corte spietata da parte della Ducati che vorrebbe provare a prenderlo per vincere finalmente quel Mondiale che manca ormai dal lontano 2007, quando Stoner portò la moto di Borgo Panigale sul tetto del mondo.

Naturalmente la Honda vuole trattenere il suo gioiello e nelle ultime settimana ha già fatto partire le trattative per il rinnovo. I soldi, pur essendo una componente importante del nuovo contratto, non sono di certo una prerogativa essenziale per Marquez. Lo spagnolo a più riprese ha fatto capire che le proprie scelte non dipendono dai soldi, ma da altro.

Proprio per questo la Honda potrebbe calare l'asso nel 2021 e garantirsi, almeno per un altro biennio, il talento di Cervera. Con Lorenzo in evidente crisi di risultati, infatti, nel team giapponese dovrebbe liberarsi un posto alla fine del 2020.

La HRC per sostituirlo ha già sotto mano diverse opzioni, ma la più interessante sembra essere quella che porta ad Alex Marquez. Il giovane rider spagnolo ha sin qui vinto due Mondiali ed è certamente tra i talenti più interessanti della propria generazione.

L'offerta che verrà presentata a Marc potrebbe diventare così decisamente più succulenta qualora ci fosse anche la prospettiva di diventare compagno di squadra del fratello Alex. Il piccolo di casa Marquez non a caso ha prolungato per un'altra stagione in Moto2 nell'attesa che arrivi l'offerta di una moto più performante.

Su Alex Marquez c'è forte anche il pressing della Ducati, ma anche in questo caso, la prospettiva di fare coppia con il fratello Marc potrebbe decisamente spingere il giovane spagnolo tra le braccia della Honda.

Marc da par suo ha sempre sottolineato di apprezzare molto il clima familiare che ha creato in HRC ed è difficile pensare che possa cambiare moto alla fine della prossima stagione. Per quanto concerne, invece, Jorge Lorenzo, qualora i test e l'inizio del 2020 non dovessero essere all'altezza delle attese in Honda lo spagnolo potrebbe anche vagliare un ritorno in Ducati dove Dall'Igna lo attende a braccia aperte.